Julieta de Gran Hermano contó cómo tiene a sus perros y explotaron las críticas: "Encerrados"

La participante de Gran Hermano se pronunció sobre sus mascotas y las redes se llenaron de críticas hacia ella. Julieta Poggio contó cómo dejan a sus perros en su casa cuando se van por todo el día.

Julieta Poggio habló sobre sus mascotas en Gran Hermano y, tras revelar cómo las dejan en su casa cuando su familia no está en todo el día, fue blanco de críticas en las redes sociales. La joven contó dónde dejan encerrados a sus perros cuando no están.

"Cuando nos tenemos que ir un domingo o mucho tiempo quedan todo el día encerrados en la cocina porque si no hacen pis y caca por todos lados. A mí me da una pena, están todo el día encerrados ahí", comenzó su descargo apenada la bailarina que cumplió 21 años a principios de enero y lo festejó con una pool party en el reality show de Telefe.

Daniela estaba presente en esa conversación y quiso saber si alguien iba a ver cómo estaban los animales durante el tiempo en que os dejaban solos y ella respondió sin tapujos: "No. Nadie va, están solos”.

El fuerte diálogo de Julieta y Daniela por su relación con Thiago

Daniela Celis estaba sensible por la salida de Thiago Medina, su pareja dentro de la casa, cuando Julieta le hizo una contundente pregunta en relación a su vínculo con el joven de 19 años.

Julieta: "¿De verdad estás enamorada?"

Daniela: "Acá adentro, en la casa de Gran Hermano, siento que sí".

Julieta: "No, Dani, eso no es una respuesta".

Daniela: "¡Si!"

Julieta: "No podés estar enamorada en un lugar y en otro no. Cuando estás enamorada es un sentimiento que lo sentís donde sea y es tan fuerte que no tenés dudas".

Daniela: "Yo siento que sí, entonces".

Julieta: "Bueno, entonces, eso decime".

Daniela: "¿Te digo lo que siento? Siento que me muero de ganas de encontrarme con él afuera y ver qué siento realmente. Eso siento".

Julieta: "No es de forra, pero no sé si los veo de novios. No sé por qué. Capaz por las idas y vueltas que tuvieron".

Daniela: "Lo quiero conocer afuera. Me muero de ganas de conocerlo. Eso es lo que te puedo decir".

Los memes en Twitter en contra de Julieta Poggio

Después de que "la Tora" consultara a sus compañeros quién había manchado con materia fecal uno de los almohadones de la casa, se supo que quien habían tenido ese accidente había sido Julieta Poggio. Los usuarios de Twitter hicieron uso de su ingenio y la red social se llenó de memes con la frase "Julieta Popoggio".