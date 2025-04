De qué murió Toti Ciliberto: qué le pasó al histórico humorista de 63 años

El humorista tenía 63 años y había sido internado en la noche del domingo 30 de marzo.

Murió Toti Ciliberto a los 63 años y causó una gran tristeza en el ambiente de la televisión y el espectáculo. La noticia trascendió en horas de la mañana del martes 1° de abril y se dio de manera repentina, ya que no venía atravesando problemas de salud, de acuerdo a lo que comunicó su amigo y colega Pachu Peña, quien brindó detalles acerca del fallecimiento del humorista que, al igual que él, tuvo su momento de esplendor con Marcelo Tinelli.

Apenas se dio a conocer la muerte de Toti, las redes sociales se llenaron de mensajes emotivos para recordar y despedir al humorista. Mientras los motivos de su deceso eran una incógnita, Pachu Peña dialogó con C5N no sólo para recordar su amistad y sus trabajos junto a él, sino también para exponer los detalles de su internación que se dio en horas de la noche del domingo 30 de marzo.

"Él estaba bien, estaba bárbaro, como si nada, como siempre, de buen humor. Después me enteré ayer que el domingo se estaba duchando y se desvaneció. Lo llevaron de urgencia al hospital, le descubrieron una hemorragia intestinal, se complicó, entró en estado crítico y hoy a las 5 de la mañana me avisó Larry que partió", reveló Pachu, conmocionado con la noticia. "Es un día muy triste, no lo esperábamos. Un Toti maravilloso que lo voy a recordar con la mejor sonrisa y como la persona que fue", agregó. Además, dijo que no estaban al tanto de que Ciliberto tuviera un problema de salud, por lo que la noticia los impactó de lleno.

La carrera de Toti Ciliberto

Antes de comenzar su extensa carrera en la pantalla chica se dedicó a su primera profesión, como profesor de educación física en la localidad bonaerense de San Martín, ciudad en la que residía, mientras que era simpatizante de Chacarita. Durante su paso por Videomatch, Ciliberto logró convertirse en uno de los humoristas más populares del país con un estilo propio e inconfundible y su capacidad para hacer reír a la audiencia con un humor que mezclaba ironía, carisma y una gran capacidad de interpretación.

El calvario que vivió Toti Ciliberto en su adolescencia: "Yo sufrí mucho"

En sus últimas apariciones, Toti Ciliberto decidió hacer pública una difícil situación que atravesó en su vida. Cuando era adolescente, el humorista que triunfó en VideoMatch fue víctima de bullying y reveló cómo hizo para salir adelante de una situación que lo atormentó al nivel de no querer salir de su casa y llorar mirándose al espejo.

“Yo sufrí mucho en la adolescencia porque tenía un acné muy importante y no conocíamos que se llamaba bullying lo que te hacían en ese momento. No quería ir a bailar, ni a la escuela, la verdad lloraba cuando me miraba en el espejo y era muy triste”, reveló Ciliberto, en diálogo con Flor de la V en América.

Tras momentos de tristeza, Toti decidió hacer humor con su propia situación y eso fue lo que lo llevó a revertir las burlas: “Lo bueno de todo es que dije ‘ya que se ríen de mí, me voy a reír yo también’. Primero empecé diciendo ‘hola, llegó la junta nacional de granos’, ‘hola, llegó el choclo’, ‘me salió una cara en el grano’. Empecé a gastarlos también a ellos, nos empezamos a divertir y creamos como un vínculo”.

“Siempre digo que tiene mucho que ver, no lo que se dice, sino cómo se dice. Porque podés decir cosas con buena onda o con mala onda y así son recibidas”, agregó Toti Ciliberto, que también habló de sus comienzos en VideoMatch y lo difícil que fue aparecer en cámara pese a estar dentro del programa conducido por Marcelo Tinelli.