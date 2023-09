De no creer: revelan cómo Marixa Balli se hizo millonaria gracias a una lata de cerveza

La insólita historia de cómo Marixa Balli ganó una descomunal suma de dinero años atrás.

Marixa Balli es una exvedette, bailarina, empresaria y actual panelista de LAM (América TV), el ciclo conducido por Ángel de Brito. A pesar de su larga trayectoria en la industria del entretenimiento, Marixa pasó por todos los rubros posibles antes de saltar a la fama. La "angelita" suele mostrarse muy abierta a la hora de dar detalles sobre su vida privada. Sin embargo, hay muchas cosas que muy pocos saben sobre su vida privada, como la extraña manera en la que se hizo millonaria años atrás.

Antes de ganarse su lugar en los medios, Balli tenía trabajos como cualquier otra persona, e incluso al día de hoy, es dueña de la zapatería Xurama. El productor de moda Fabián Medina Flores estuvo presente en el programa La Jaula de la Moda (Ciudad Magazine) y dio a conocer datos ocultos sobre la vida de Marixa, como la extraña forma en la que recibió una enorme suma de dinero, gracias a una lata de cerveza.

Todo comenzó cuando los integrantes del programa conducido por Horacio Cabak jugaron a adivinar qué panelista de la televisión le copió el look a Vero Lozano. Fue entonces cuando Claudia Ciardone aseguró que sabía quién era y su compañero Fabián Paz le colocó una cinta de papel en la boca a modo de broma, para evitar que se metiera en problemas.

"Este es un bozal legal”, bromeó Fabián Medina Flores. Luego, el panelista reveló el secreto de Marixa. “Bueno, Marixa Balli, por dejar sus labios en una latita de cerveza ganó un juicio millonario”, anunció. Y ante la mirada incrédula de sus compañeros, sumó: "Te lo juro, porque yo fui al programa y me regaló la latita”.

“Le hizo juicio a la marca de cerveza demostrando que eran sus labios. Ella tuvo que poner un beso en un papel y ahí fue el careo. Es incomprobable, pero se lo dieron a ella el juicio”, concluyó el asesor de moda. Por lo pronto, la "angelita" no dio más información sobre aquella anécdota.

Marixa Balli reveló toda la verdad sobre su relación con Marcelo Tinelli

En los últimos días, Balli estuvo en boca de todos los canales de espectáculos al contar que años atrás vivió un romance con Marcelo Tinelli. Para su sorpresa, el conductor lo negó todo cuando le preguntaron sobre el tema e incluso insinuó que la "angelita" estaba mintiendo. Balli se sintió sumamente dolida e indignada, y días después, hizo un contundente descargo al aire en LAM (América TV) contra "El Cabezón" por su actitud.

"No puedo dar muchas explicaciones porque lo sigo cuidando, porque soy una tonta y una dama. Mientras él me minimiza, yo lo cuido. Él maneja muy bien la ficción, pero no puede manejar bien la realidad conmigo", comenzó diciendo la colega de Ángel de Brito.

Y se preguntó, furiosa: "¿Para qué me invita o para qué me pone en una situación incómoda? Porque si vos querés mucho a alguien, lo tratás de otra manera. Me encanta que diga que soy hipnótica, me encanta que diga muchísimas cosas, pero me parece que cuando estoy en vivo frente a frente, él se pone en una postura y en una situación que no pasa cuando él habla con chicas como que hace como un acting, que es ficción".

En este sentido, aseguró ser una persona "respetuosa", ya que nunca tuvo "nada que ocultar", pero que su paciencia llegó a un límite. "Yo nunca tuve nada que ocultar, sin embargo callé y callé porque soy una dama, pero nunca tuve nada que ocultar. Callé porque a él no le convenía que yo hablara en ese momento", deslizó.

Por esta razón, dijo que le pareció un gesto "muy bajo". "Yo no pedí ir al Bailando, ellos me invitaron. A mí no me gusta que él cuando habla conmigo diga una cosa y cuando está en su programa cambia totalmente todos los papeles", se quejó. Por último, cerró: "Me minimiza, va y hace un acting. Yo fui muy feliz, entonces, él puede tener amnesia, pero yo, gracias a Dios, en mi vida, a pesar de muchas cosas, no pierdo la memoria. A mí no me gusta que me minimicen o que se burlen. Ayer sentí que se burló”.