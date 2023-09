Marixa Balli contó toda la verdad sobre Marcelo Tinelli: "A él no le convenía"

Marixa Balli apuntó contra Marcelo Tinelli tras los dichos del conductor sobre el romance que vivieron hace unos años.

Marixa Balli es una exvedette, bailarina, modelo y actual panelista de LAM (América TV), el ciclo conducido por Ángel de Brito. En las últimas horas, la mediática protagonizó una fuerte polémica con Marcelo Tinelli, con quien tuvo un romance años atrás. Al escuchar las declaraciones que el conductor del Bailando 2023 (América TV) hizo sobre su persona, la "angelita" se indignó fuertemente. Fiel a su estilo, no se guardó nada y aprovechó algunos minutos en LAM para hacer un contundente descargo al aire.

Todo comenzó cuando la dueña de Xurama confesó detalles sobre el vínculo sexoafectivo que mantuvo con "El Cabezón" hace más de diez años. Para su sorpresa, Tinelli se hizo el desentendido y lo negó todo cuando fue consultado al respecto. Marixa estalló de la bronca, y sin miedo de enfrentar al empresario, se defendió y le dijo todo lo que piensa sobre su actitud.

"No puedo dar muchas explicaciones porque lo sigo cuidando, porque soy una tonta y una dama. Mientras él me minimiza, yo lo cuido. Él maneja muy bien la ficción, pero no puede manejar bien la realidad conmigo", comenzó diciendo Balli. En este sentido, señaló que la postura de Tinelli “habla más de él" que de ella.

"¿Para qué me invita o para qué me pone en una situación incómoda? Porque si vos querés mucho a alguien, lo tratás de otra manera. Me encanta que diga que soy hipnótica, me encanta que diga muchísimas cosas, pero me parece que cuando estoy en vivo frente a frente, él se pone en una postura y en una situación que no pasa cuando él habla con chicas como que hace como un acting, que es ficción", sumó, aún enojada.

"Se pone en una postura que no le suma a él, que no me suma a mí; que yo trato de respetarlo, que lo espero a ver qué es lo que va a decir, porque soy respetuosa, porque yo nunca tuve nada que ocultar, sin embargo callé y callé porque soy una dama, pero nunca tuve nada que ocultar. Callé porque a él no le convenía que yo hablara en ese momento", aclaró, furiosa.

En tanto, sumó que a diferencia de él, cuando ella piensa en el romance que tuvieron siempre lo hace "con felicidad", por lo que le dolió mucho su actitud. "Me pareció muy bajo. Siento que me minimizó y yo no me lo merezco, porque yo no pedí ir al Bailando, ellos me invitaron. A mí no me gusta que él cuando habla conmigo diga una cosa y cuando está en su programa cambia totalmente todos los papeles", continuó.

Por último, cerró: "Me minimiza, va y hace un acting. Yo fui muy feliz, entonces, él puede tener amnesia, pero yo, gracias a Dios, en mi vida, a pesar de muchas cosas, no pierdo la memoria. A mí no me gusta que me minimicen o que se burlen. Ayer sentí que se burló”. Más tarde, Tinelli hizo una pequeña alusión al tema en sus redes sociales.

La respuesta de Marcelo Tinelli al reclamo de Marixa Balli

Lejos de disculparse con la "angelita", Marcelo Tinelli volvió a burlarse de la situación y publicó una foto desde el televisor de su living, en la que se puede ver a Marixa hablando en LAM. En el graph, se leía: "Marixa le contesta a Tinelli luego del ninguneo del conductor". Marcelo remarcó la palabra "ninguneo" y le cuestionó al conductor: "¿No es mucho, Angelito? 'Ninguneo', jajajaja".