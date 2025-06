Ángel de Brito filtró chats que comprometen a Riquelme y Luciana Elbusto.

Ángel de Brito leyó al aire de LAM chats privados entre la periodista Luciana Elbusto y el Presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme. El conductor procedió a leer los mensajes tras tomar el celular de quien fue vinculada sentimentalmente con Diego Brancatelli y sorprendió a todos.

"Elbusto, no seas mentirosa. Yo tengo entendido que no es ni una cosa ni otra: no están saliendo, sí están saliendo las ganas que se tienen desde hace años. Hay un momento de quiebre en tu vida donde él entra astutamente, y a partir de ahí él siempre te arrastró el ala. A raíz de lo de Brancatelli, te escribió, estabas al lado mío", dijo uno de los panelistas de LAM. Acto seguido, De Brito tomó el celular de Elbusto y procedió a leer los mensajes.

"Lo tiene agendado con nombre y apellido: Juan Román Riquelme. 'Hola, ¿cómo va?'", leyó De Brito, y procedió a enunciar un mensaje que Elbusto le mandó a Riquelme antes del partido entre Boca y Benfica. "'Mucha merd'", fue lo que Luciana Elbusto le envió al presidente "xeneize".

"¿Le mandaste una foto en bolas?", preguntó Marcela Feudale, sorprendiendo a Luciana Elbusto. Respondiendo de manera negativa, la periodista recuperó su celular cuando De Brito se sorprendió por algo que vio y no compartió con sus televidentes. "Dedicate al espectáculo", cerró el conductor.

No van más: echaron a dos figuras de América TV por bajo rating

Dos figuras de América TV fueron despedidas y las mismas le comunicaron la decisión a sus compañeros mediante un grupo de WhatsApp. Según Rating Cero, la medida se debe al bajo rating que el programa del que formaban parte tiene día tras día.

Su conductor, Sergio Lapegüe, se metió en un nuevo desafío al dejar TN para unirse a América TV, donde le propusieron un programa en un canal de aire que prometió mucho. Sin embargo, su proyecto, Lape Club Social, tomó un giro inesperado hacia temas policiales y judiciales, algo que dejó a varios sorprendidos.

La expectativa de la gerencia de programación fue tener un mínimo de 2 puntos de rating, pero la realidad fue bien distinta. El programa no logró acercarse a esos números, lo que llevó al canal a tomar decisiones drásticas. Este fin de semana, se despidieron sorpresivamente dos colaboradores importantes, El Bicho Gómez y la columnista Mai Pistiner, a través de un mensaje en el chat grupal, dejando al equipo sin palabras. Se rumorea que incluso Lapegüe se enteró de la noticia por WhatsApp. A pesar de que el programa cambió su tono a uno más serio, las secciones anteriores no desaparecieron por completo, aunque algunas se recortaron.