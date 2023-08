Darío Barassi estalló contra un participante de Ahora Caigo: "Puteadas"

El conductor de El Trece no disimuló su furia con dos de los participantes de Ahora Caigo y tomó una polémica decisión para castigarlos.

Darío Barassi fue uno de los grandes aciertos de Adrián Suar en los últimos años. Desde que el conductor regresó a la pantalla de El Trece con Ahora Caigo, el programa se convirtió en uno de los principales caballitos de batalla del canal en su lucha por el rating con Telefe. El descontracturado estilo y sus inesperadas salidas transformaron al sanjuanino en uno de los preferidos del público, aunque a veces tiene actitudes que generan polémica.

Algo así ocurrió el pasado lunes, cuando Darío se enfureció luego de que dos de los concursante casi se quedaron sin vidas al inicio del juego por sus constantes respuestas incorrectas. Ante este panorama, el presentador tomó cartas en el asunto, frenó todo y le pidió al estudio que lo ayuden a castigarlos con “puteadas en serio durante 30 segundos".

En ese momento, todos los presentes esbozaron sonrisas y lanzaron tímidas risas, pero Barassi redobló la apuesta: "Treinta segundos, pero puteadas en serio. Nada de sonso o goma, vamos a meter muchos ‘pipipi’. Vamos con pelotudo, vamos fuerte, con todo. La tribuna también, eh”.

De inmediato, el estudio se llenó de gritos y empezó a sonar de forma constante el sonido que se emite en televisión para tapar los insultos. “Listos, ya”, dio la orden el conductor cuando se cumplieron los 30 segundos. Luego de la descarga, Darío solicitó que volviera a reinar la calma, no sin antes agradecerles a todos por “alegrarle el programa”.

Barassi reveló el vínculo especial que lo une a Jorge Lanata

Darío Barassi fue uno de los últimos invitados de ESPN Playroom, el programa de Migue Granados en Star+. Los conductores son amigos desde hace tiempo y su buena onda quedó reflejada en el episodio. Fue tanta la sintonía que la figura de El Trece hizo una inesperada confesión sobre el vínculo que tiene con Jorge Lanata.

En un ida y vuelta de chicanas y bromas, Granados le marcó que le incomodaba que esté constantemente acomodando el pantalón y Barassi reveló que eligió su vestimenta, principalmente el saco para que le alargara el cuello para estilizarlo. “Yo me dejé el saquito para no estar todo el tiempo acomodándome arriba. ¿Parezco flaco? No me lo voy a sacar. Le pedí al que me lo hace que me quedara el cuellito así y mira… . ¡Soy Jirafa!”, comentó el presentador de Ahora Caigo.

Tras ese comentario, Migue no pudo evitar preguntarle: “Perdón, el que me los hace. ¿Qué te hace?”. De inmediato, el invitado explicó: “Tengo un sastre. Y es el mismo que le hace la ropa a Jorge Lanata. Marce, gracias Bebito”, reveló Barassi.

Por lo que este le dio pie al anfitrión del ciclo para reírse en su cara y tomarse con humor el relato. Pero el tema de los cuerpos y talles grandes no quedó ahí, sino que siguió a lo largo del show. Minutos más tarde, cuando se disponían a cantar juntos, hablaron de cuánto les marca la balanza. Al escuchar que Granados pesaba 107 kilos, Darío remató: “Peso mucho más que vos y pensé que era mucho menos”.