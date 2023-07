El vínculo secreto entre Darío Barassi y Jorge Lanata en el Trece: "No se nota ni en pedo"

Darío Barassi contó un dato inesperado que lo une con Jorge Lanata, que también trabaja en El Trece. La revelación del conductor de Ahora Caigo.

Darío Barassi viene teniendo mucha repercusión en los últimos días por su ansiado regreso a la televisión con el programa de entretenimiento Ahora Caigo por El Trece. Al margen del éxito en la pantalla chica, el conductor generó varias reacciones en el público a través de las redes sociales tras revelar un dato impensado que lo une nada menos que con Jorge Lanata, compañero suyo en el canal.

El vínculo secreto entre Barassi y Lanata fue revelado por el conductor de Ahora Caigo en su visita a ESPN Playroom con Migue Granados. El otro entrevistado fue el exfutbolista "La Gata" Fernández, pero los momentos más graciosos fueron protagonizados por los dos conductores.

En medio de una charla distendida en la que los dos se chicaneaban por su peso, Barassi filtró lo que nadie esperaba. "¿Por qué hacés esto todo el tiempo?", le preguntó a Migue, quien se acomodaba su ropa interior haciendo un movimiento con su mano que alertó al ex conductor de 100 Argentinos Dicen.

"¿Entendés que es incómodo para mí estar en una nota en la que la persona con la que estoy hablando está todo el tiempo...?", le dijo entre risas. En sintonía con este tipo de bromas, Barassi comenzó a hablar del saco que llevó. "Es que con el saquito no se nota ni en pedo que sos gordo", expresó Migue, quien acaba de lanzar su propio canal de streaming Olga. "Mirá, pará, le pedí al que me lo hace para que me quede el cuellito así y mirá esto", mostró el conductor de El Trece con respecto a qué parte de su vestimenta le tapaba la papada.

A Migue lo hizo estallar de risa que tenga una persona que le haga sacos y le pidió a Barassi que amplíe en este tema. "Es el mismo que le hace la ropa a Jorge Lanata. Somos iguales", lanzó sobre el dato que lo vincula con el periodista que conduce PPT por El Trece. La culminación de la charla se dio de una manera desopilante que hizo reír a todos, ya que el humorista que trabaja en ESPN Playroom le preguntó cuál era el patrón en común. "A ver, buscalo, forro", sentenció mientras de fondo de escuchaban carcajadas por parte de la producción.

Darío Barassi habló de su madre como nunca y dijo lo que nadie sabía: "Hace un tiempo"

Darío Barassi se sinceró con su público y realizó una sorpresiva declaración. El conductor que está al frente de Ahora Caigo por El Trece se emocionó al hablar de su madre por un motivo en especial, lo que generó un sinfín de reacciones. "Guerrera, libre, irónica, graciosa, rebelde, sensible, generosa y única. Mi vieja", expresó.

El conductor oriundo de San Juan volvió al mundo de la televisión con el entretenimiento a través del ciclo Ahora Caigo por El Trece, luego de haber estado en 100 Argentinos Dicen en 2022. Su labor en la pantalla chica lo galardonó en los Premios Martín Fierro 2023 en la categoría Mejor Programa de Entretenimiento.

En este contexto es que Barassi realizó un emotivo posteo a través de sus redes sociales en el que mencionó a su madre, a quien le dejó el premio obtenido. "Anoche Martín llegó a las manos debidas. Viejita. Una vez en la vida hay que dedicarle un premio o algo a una madre, porque cierto es que no hay oficio con mayor entrega que ese. Y la mía, no es la excepción", manifestó en su cuenta oficial de Instagram.

"Cuenta la leyenda que luego de verme debutar en teatro en Buenos Aires, volví a mi casa y ella estaba en su cuarto con una luz tenue prendida. Me acerqué a ver si estaba bien y ahí estaba la vieja… Pijama celeste, taza verde de café, leyendo o rezando un rosario", subrayó el conductor que viene de actuar en series como El Encargado y en la sitcom C.H.U.E.C.O. "Por estos motivos, entre tantos otros, el fierro tenía un solo destino en esta oportunidad. Las manos de la mamá del gordito. Te quiero vieja", concluyó.