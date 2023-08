Darío Barassi enfureció en vivo frente a un participante: "¡Forro!"

Darío Barassi no aguantó más y se indignó al aire al escuchar la historia de vida de una participante.

Darío Barassi, conductor de Ahora Caigo (El Trece), tuvo una explosiva reacción en medio del programa al escuchar la historia de vida de una participante. Muy a menudo, Barassi recibe a concursantes y les pregunta detalles sobre sus vidas privadas. En esta ocasión, se presentó al programa una mujer llamada Estefanía, quien le contó la razón por la que necesitaba el dinero. Al escuchar sus palabras, el conductor no pudo evitar indignarse.

Todo comenzó cuando Barassi le pidió a Estefanía que se presentara. La mujer contó que es médica uróloga, oriunda de Misiones, pero que vive en Buenos Aires desde hace varios años. Y en cuanto a su presente sentimental, agregó: “Estoy en pareja. Ahora él se fue de viaje con sus hijas, pero estamos bien. Él es más grande que yo. Yo tengo 36 años. Tengo una hija, Ema”. Acto seguido, sumó un dato sobre su expareja que desató la furia de Barassi.

“¿Vos tenés una hija de un matrimonio anterior?”, indagó el conductor. “Sí, se fue a comprar cigarrillos el papá”, declaró la participante, dando a entender que el padre de su hija desapareció. “Ok. Un divino, ¡un forro! No lo vimos nunca más”, comentó Darío. "Me genera violencia lo que me estás contando. Pero bueno, voy a tratar de ser un buen conductor y que no me afecte tanto”, agregó, indignado.

“La vida es así”, respondió Estefanía, y agregó que su hija vive con ella y con su abuela. Además, señaló que actualmente está en pareja con otro hombre. "Es un buen candidato. Si este se va a comprar puchos... vos tenés puchos en tu casa. No lo dejes salir, no lo dejes que abra la puerta, ¿ok? Estefi, te felicito por tu historia y te felicito por el laburo que hiciste con tu hija, que debe ser una reina”, cerró el conductor.

Darío Barassi se quebró al hablar sobre su madre

Recientemente, Darío Barassi le dedicó un emotivo posteo en Instagram a su madre tras haber ganado en los Premios Martín Fierro 2023, bajo la categoría Mejor Programa de Entretenimiento. El conductor tomó la decisión de dejarle la estatuilla a su mamá y le escribió un conmovedor mensaje en sus redes. "Guerrera, libre, irónica, graciosa, rebelde, sensible, generosa y única. Mi vieja. Anoche Martín llegó a las manos debidas. Viejita. Una vez en la vida hay que dedicarle un premio o algo a una madre, porque cierto es que no hay oficio con mayor entrega que ese. Y la mía, no es la excepción", comenzó el conductor.

Y agregó: "Cuenta la leyenda que luego de verme debutar en teatro en Buenos Aires, volví a mi casa y ella estaba en su cuarto con una luz tenue prendida. Me acerqué a ver si estaba bien y ahí estaba la vieja… Pijama celeste, taza verde de café, leyendo o rezando un rosario. Por estos motivos, entre tantos otros, el fierro tenía un solo destino en esta oportunidad. Las manos de la mamá del gordito. Te quiero vieja", concluyó. Rápidamente, su publicación se volvió viral y miles de fanáticos se emocionaron con sus palabras.