Qué pensará Suar: Darío Barassi sorpendió a todos con lo que hizo en El Trece

Darío Barassi le dio una particular noticia a Adrián Suar en El Trece. La sorpresiva noticia que generó revuelo en la televisión argentina.

Darío Barassi sigue dando que hablar en la TV argentina. A poco más de un mes de su debut con Ahora Caigo!, el conductor sorprendió a todos por lo que hizo en El Trece y le dio una particular noticia a Adrián Suar, el gerente de programación del canal.

Durante la jornada del pasado miércoles 19 de julio, Barassi dio la sorpresa del día en la televisión. El conductor del nuevo ciclo de entretenimiento logró darle una espectacular noticia a Suar, que en los últimos años suele modificar constantemente sus programas y estrategias para poder ganarle a Telefe en el rating.

Lo cierto es que Barassi logró igualar una de las telenovelas turcas que resultó ser un gran éxito para el canal de las tres pelotitas. Se trata de Todo por mi Hogar, cuya historia gira en torno a la vida de Kadir, Omar, Asiye y Emel, cuatro hermanos de diferentes edades que viven felizmente hasta la muerte de sus padres".

Darío Barassi volvió a El Trece y levantó los números del rating.

Cuántos puntos de rating hizo Darío Barassi con Ahora Caigo en El Trece vs. Todo por mi Hogar en Telefe

El miércoles 19 de julio, Ahora Caigo llegó a 8,6 puntos de rating y empató a Todo por mi Hogar, algo que no había sucedido hasta el momento. De esta manera, se puede afirmar que El Trece logró encontrarle la vuelta a Telefe para ganarle a una ficción turca con una propuesta de entretenimiento nacional.

La decepción de Darío Barassi tras quedar fuera de una nominación de los Premios Martín Fierro

Las dotes para la conducción y el carisma del sanjuanino llamaron la atención de APTRA el año pasado y lo nominaron como una de las revelaciones del 2022. Con ese antecedente, todos esperaban que este año forme parte de la terna de "Mejor Conducción" de los premios Martín Fierro, pero la nominación nunca llegó.

La semana pasada se conoció la lista de ternados y Barassi no apareció entre los elegidos a competir por la estatuilla de "Mejor conducción masculina". Los ternados por la asociación de periodistas organizadora de la premiación fueron: Ángel de Brito (LAM - América), Santiago del Moro (Gran Hermano y MasterChef Celebrity – Telefe), Guido Kaczka (Los 8 Escalones del Millón – El Trece), Coco Sily (Noche de Mente – TV Pública) y Marley (Por el mundo/Por el mundo Mundial y La Voz Argentina – Telefe).

Tras la sorprendente exclusión de Darío, el móvil de Socios del Espectáculo fue en busca de la figura de El Trece y el conductor fue contundente. "Obviamente que yo me esperaba estar nominado, esa es una realidad, porque me gusta el laburo que estoy haciendo y siento que hay buena recepción de la gente", afirmó.

Durante la nota, Barassi le restó importancia a su exclusión y celebró que 100 Argentinos Dicen sí figura entre los nominados. "No me sorprende, me da gracia tanto tema. No pasa nada. Aparte pará, está nominado 100 argentinos", sostuvo y agregó: "Me esperaba estar nominado como conductor, pero también entiendo y respeto no estar, y no pasa nada. Los que están nominados son todas eminencias que respeto y son escuela".

"El año pasado me sorprendieron las nominaciones en la categoría 'revelación', 'mejor conductor' y 'mejor programa', pero ganamos por el programa. Así como estoy agradecido por el año pasado, también estoy agradecido por este año. Estoy contento con la nominación de 100 argentinos", reiteró y concluyó con una broma: "Para mí no fue tanto tema. Obvio que voy a ir, es la fiesta de la tele, me muero por ir. Me encanta estar ahí y hacer el aguante. Pero cuando estén los nominados a conductor, me voy a ir del lugar".