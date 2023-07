Darío Barassi vivió un desopilante momento con Migue Granados: "Tan raro"

El conductor de Ahora Caigo participó de ESPN Playroom, el ciclo del hijo de Pablo Granados. La escena del episodio que revolucionó las redes.

Migue Granados y Darío Barassi son grandes amigos desde hace varios años. El humorista y el actor suelen intercambiar mensajes frecuentemente en las redes y cada vez que se encuentran en un programa revolucionan al público. La insólita escena que protagonizaron en el último episodio de ESPN Playroom fue una muestra más de la química que existe entre ellos.

El ciclo conducido por el hijo de Pablo Granados se caracteriza por su estilo descontracturado, pero lo sucedido con el conductor de Ahora Caigo cruzó todos los límites. El actor fue uno de los invitados, el otro fue Gastón "La Gata" Fernández, pero sin dudas se robó el protagonismo de la noche por el desopilante diálogo que tuvo con el presentador del show.

Barassi está viviendo un gran momento profesional: el programa de entretenimientos que conduce en El Trece es un éxito y hace menos de una semana se estrenó C.H.U.E.C.O, la serie que protagonizó para Disney+. De hecho, ese fue una de las razones las que participó del show de Granados en Star+.

Sin embargo, el fragmento que se volvió viral estaba inicialmente centrado en el exfutbolista. Migue le preguntó sobre su vínculo con Juan Martín Del Potro y Darío no pudo contener la risa. "¿Y cómo nace la relación?", le consultó el conductor al exjugador de Estudiantes de La Plata, pero de inmediato el actor lanzó una carcajada y se sinceró: "Me suena tan raro escuchar tu entrevista, me da risa".

Acto seguido, se tentó y casi escupe el agua, lo que por supuesto contagió al resto. "Estoy muy incómodo, chicos", dijo entre carcajadas el conductor de Ahora Caigo. "Bueno, flaco, dejame ser Novaresio", le contestó Granados para sumarse al gracioso momento.

"Me quería reír y no sabía qué hacer para no estar tan incómodo", reconoció el sanjuanino cuando se recompuso un poco. Pero Migue, fiel a su estilo, cerró con un comentario picante: "No, claro. ¿Qué hacer? No te rías".

La drástica decisión que tomó El Trece con el programa de Darío Barassi

Darío Barassi está disfrutando del éxito de Ahora Caigo. Tras los magníficos números de rating que consiguió en su debut como conductor en 100 Argentinos Dicen, las autoridades de El Trece volvieron a apostar por él y el tiempo les está danto la razón.

El ciclo tuvo un inicio prometer y logró competirle mano a mano a su competencia de Telefe. Fue así que las autoridades del canal del Grupo Clarín decidieron redoblar el esfuerzo para conseguir más acompañamiento del público.

Según informó La Pavada de Crónica, el programa aumentó de uno a dos millones de pesos el premio para generar más motivación en los participantes y que eso se traduzca en mejores índices de audiencia. El cambio se implementó el pasado 10 de julio y surtió el efecto deseado.

La emisión de Ahora Caigo del último miércoles tuvo picos de 8,3 puntos de rating y un promedio general de 8, una cifra que colocó al ciclo como lo segundo más visto del canal en la jornada. Una marca que no hizo más que reforzar la idea de que los directivos de la señal tomaron la decisión correcta.