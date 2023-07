El escatológico accidente de Migue Granados en pleno vivo: "Obvio que es verdad"

El conductor interrumpió una entrevista para hacer una incómoda confesión. La situación desató causó risas y sorpresa en todos los presentes.

Migue Granados dejó desconcertados a todos sus compañeros de Olga, su canal de streaming, al confesar el escatológico accidente que sufrió en el medio del programa. El conductor estaba entrevistando a Felipe y Marta Fort, los hijos de Ricardo Fort, e interrumpió la charla para hacer una insólita revelación.

El programa del pasado martes comenzó con el hijo de Pablo Granados cocinando hamburguesas a la hora del desayuno. La escena fue original y hasta divertida, pero el conductor nunca imaginó que la idea le traería graves y vergonzosas consecuencias.

“Lucas, me re cagué”, le dijo Migue desesperado a Lucas Fridman, su productor, quien estaba sentado a su derecha. Entre risas, pero incómodo, lanzó: “Creo que me cagué con caca, Lucas ¡Ay Lucas, me cagué con caca!”. Sofi Morandi, integrante del ciclo, inicialmente se mostró incrédula, pero luego lo insultó: "Mentira, Miguel. Decime que es mentira”.

Todos los presentes en el estudio estallaron en carcajadas, mientras que Granados seguía repitiendo lo mismo una y otra vez. De inmediato, se empezaron a preguntar si se trataba de un broma del conductor, pero el productor del programa lo descartó. “Obvio que es verdad. Lo conozco hace 15 años. Obvio que es verdad”. sostuvo Fridman y dejó a todos boquiabiertos.

“¿Qué hago, boludo? ¿Mando una tanda?”, preguntó Lucas, Después de recuperarse de risas, el presentador intentó retomar la charla con los mellizos Fort, aunque antes cerró el incomodo momento con una frase fiel a su estilo: “Aparte short blanco. El de los (Golden State) Warriors suplente”.

El susto de Migue Granados: un auto casi se mete en el estudio

Migue Granados y todo su equipo vivieron una tensa situación en medio de su programa matutino en Olga, su nuevo canal de streaming. Es que ocurrió un choque en la intersección de Humboldt y Cabrera, donde tiene su estudio, y uno de los autos involucrados casi se lleva puesto todo.

Mientras Granados realizaba su show Soñé que volaba, junto a Sofi Morandi y Julián Lucero, se encendieron las alarmas por un siniestro vial. Dos autos colisionaron, pero uno de ellos hizo una maniobra que asustó a todos: se subió a la vereda y casi se incrustó en el ventanal del estudio.

"¡Uuuh! ¡No, chicos! No saben lo que acaba de pasar", expresó Lucas Fridman, el productor del ciclo, cuando Granados ya había salido corriendo. "Casi un auto se estrella contra nuestro vidrio. Es la primera vez que vivimos un choque en vivo en esta esquina, podía pasar", agregó.

Si bien el momento fue tomado con gracia, se tomaron todos los recaudos para que todos vuelvan a estar cómodos. De hecho, Migue salió a la calle para preguntar el estado de salud de los conductores, quienes se encontraban bien ya que solo hubo daños en los vehículos.