Darío Barassi amenazó a El Trece en vivo: "Al canal de las pelotas me voy a ir"

En pleno programa de 100 argentinos dicen, Darío Barassi amenazó a El Trece con irse nada menos que a su histórico archirrival Telefe.

Darío Barassi suele hacer de las suyas en 100 argentinos dicen por El Trece y este lunes 14 de marzo de 2022 no fue la excepción. El conductor de 38 años interactuó a fondo con la familia Quintana y hasta se exasperó por algo que ocurrió al aire en el estudio de televisión.

El actor y presentador sanjuanino sorprendió con un fuerte enojo con dos participantes que lo hizo explotar. En uno de los juegos en los que los Quintana enfrentaban a los Leyes, dos de los competidores no sabían la respuesta y rápidamente Barassi llamó al otro miembro de la familia para que se acercaran al atril para continuar con el desafío. Su enojo fue tal que lanzó una inesperada amenaza para el canal.

Darío Barassi amenazó a El Trece con irse a Telefe

Cuando Marcos y Catalina pasaron al frente para jugar, el conductor quiso ayudar a ella con el botón que se debe apretar para arriesgar la respuesta a una de sus preguntas. Y lanzó: “´Cata´, si tenés algo tocá, eh".

Fue ahí cuando Darío, quien le había copiado el look a uno de los concursantes, expresó tras sacarse la peluca y la camisa blanca que tenía puesta sobre su saco: “¡Pará! ¿Dónde van? ¡¿Pueden ver el programa?! Esta peluca, tengo calor... ¡Estoy harto! ¡Yo dejo todo para que la gente no vea nunca el programa! ¡¿Para qué hago esto, para qué hago esto?!”.

Fue entonces cuando Catalina no se dio por aludida y aclaró: “¡Yo miro el programa encima!”. Sin embargo, no le bastó al presentador, que ya estaba molesto. Al irse detrás de cámaras, le respondió: “¡Las pelotas, las pelotas!”. Y lanzó una contundente afirmación con relación a Telefe, aunque sin mencionarlo puntualmente: “¡Al canal de las pelotas me voy a ir, a ver si me ve alguien ahí!”.

No obstante, eso no fue todo y la situación se tornó totalmente "violenta". Con una banqueta en la mano, Barassi gritó otra vez: “¡Estoy harto! ¡Harto!”. En ese instante, Marcos, uno de los invitados, le preguntó entre risas “no, ¿por qué tanto?”.

Igualmente, Darío también sonrió, le puso paños fríos a la situación vivida en 100 argentinos dicen y completó, mientras miraba a aquellos que estaban detrás de las cámaras: “Es un chiste, chicos. Si yo la paso bárbaro...”.

Quiénes reemplazaron a Darío Barassi en El Trece

Durante sus dos meses de vacaciones, ocuparon el lugar del conductor de 100 argentinos dicen otros famosos, como por ejemplo: Florencia "Flor" Jazmín Peña, Nati Jota, Manuela "Manu" Viale, Nazarena "Naza" di Serio y "Dani La Chepi".