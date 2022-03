Guido Kaczka, conmocionado con participante de Los 8 Escalones: "Voy a morir"

Una participante de Los 8 Escalones realizó un crudo testimonio y dejó en shock a Guido Kaczka, por El Trece. El triste momento que se vivió en el programa.

Guido Kaczka vivió un momento sumamente emotivo en Los 8 Escalones, programa que conduce en El Trece. Durante la transmisión del pasado lunes, el conductor se mostró conmovido con el relato de una participante que compartió una dura experiencia personal.

Al momento de realizar las presentaciones de cada uno de los concursantes, Kaczka le cedió la palabra a Gabriela, que aseguró que en caso de ganar, prometió encontrar un lugar para vivir con sus hijas. En aquel momento, la mujer relató su historia: "Cuando fallece mi papá... Mi papá siempre nos dijo que edifiquemos ahí y nosotros queríamos intentar tener algo nuestro, con nuestro trabajo".

"Al fallecer mi papá, decidimos edificar en la casa de mi mamá, y mi mamá es una persona muy complicada", continuó la participante. Y reveló cuál es el conflicto que tuvo: "Mi mamá nos sacó la casa que habíamos construido". En tanto, detalló que la Justicia le devolvió la chance de vivir en su hogar: "Gracias a Dios, el 11 de enero, el juez dictaminó devolverme las llaves porque se comprobó que todo lo que ella decía era mentira, y pude verificar que era mi casa, y todo... esto lo llevo acá y se lo tengo que devolver a mi hija… en plena pandemia, el 3 de mayo, la sacaron 3 policías y un juez con una bebe de cuatro años, y dos meses a la calle".

Guido Kaczka protagonizó un emotivo momento en Los 8 Escalones, por El Trece.

"Voy a morir con eso, porque una madre no hace eso, una madre protege y abraza... una madre está siempre hasta el final con un hijo. Por eso estoy acá. Tengo dos trabajos, trabajo en un consultorio odontológico y de ahí me paso a buscar a los chicos, pero no me alcanza. De alguna forma, quiero ayudar a mi hija", culminó Gabriela, entre lágrimas y con un profundo dolor.

Finalmente, la concursante ofreció disculpas por el momento: "Perdón que lloré". Aun así, Guido Kaczka y todavía conmocionado, indicó: "No, no, por favor... es tu historia y contamos en qué usaría el millón de pesos. Cada uno tiene su vida y sus dificultades y a veces las compartimos".

Qué cambios hizo Adrián Suar en Bienvenidos a Bordo, programa de El Trece conducido por Guido Kaczka

Luego de que Adrián Suar ordenó ponerle fin al programa Turno Tarde, se conoció que Bienvenidos a Bordo no tendrá más su horario habitual, que iba de lunes a viernes desde las 17. A partir del lunes 7 de marzo, comenzará un rato antes: a partir de las 16 horas, con la conducción de Guido Kaczka, que volverá a ocupar su lugar tras el reemplazo de Laurita Fernández.

Cabe resaltar que el programa Momento D, conducido por Fabián Doman, perderá media hora de su programa, teniendo en cuenta que su competencia con Cortá por Lozano (Telefe) le jugó una muy mala pasada durante el mes de febrero. En síntesis, la estrategia de Suar y El Trece es tratar de remontar con cambios de horarios para poder mejorar el rating.

Cómo será la grilla de programación de El Trece por la tarde: