Damián Betular adelantó cómo será Manos, arriba chef, su nuevo reality con Donato y Germán

El pastelero Damián Betular habló del nuevo reality de la plataforma Paramount+ que lo tiene compitiendo contra sus colegas chefs Donato y Germán.

El pastelero Damián Betular, que enfrenta a sus colegas Donato de Santis y Germán Martitegui en el "reality" Manos arriba, chef por la plataforma Paramount+, celebró haber sido convocado para un "nuevo desafío" después de "la ́masterchefmanía ́ que se despertó en la gente". "Es un desafío expresar la palabra sin poder tocar ni ayudar a los participantes con nuestras manos para que puedan lograr el plato dificilísimo que van a tener que preparar en 60 minutos", aseveró.

"No deja de sorprenderme cuando salgo a la calle el alcance que ha tenido el programa", dijo Betular durante una entrevista con Télam sobre el éxito de MasterChef Celebrity, el formato televisivo de éxito mundial al que le sumaron personalidades famosas argentinas de diversas procedencias, que se convirtió en lo más visto de 2020 y cuya segunda edición será, acaso junto a la nueva temporada de La Voz Argentina, uno de los grandes sucesos de la TV de 2021.

"No sé si tenga un showman oculto -se sinceró- pero creo que en esta segunda edición me olvidé de las cámaras y fui yo realmente: me sentía en mi cocina, charlando con mis amigos Germán y Donato, y eso se vio, al igual que la empatía y el sentimiento genuino, frente a lo que estaba pasando". Ahora, a poco más de un mes de que el actor Gastón Dalmau se alzara con el primer premio frente a Georgina Barbarossa en una segunda final del ciclo que sumó para Telefe picos de 29.1 puntos de rating, los cocineros más estelares de la pantalla argentina se enfrentarán semanalmente haciendo equipo con un principiante al que deberán ayudar a preparar una receta sin usar sus manos.

Basado en un formato de Banijay Rights, cada uno de los 10 episodios de Manos arriba, chef! contará con dos invitados a la cocina. Allí se presentará un "plato del día de altísima dificultad" que corresponderá a la especialidad del anfitrión de ese momento: si es Donato será pasta o plato italiano; si es Martitegui, una receta gourmet; y si es Betular será un postre. Para imitar el plato lo mejor posible, los participantes podrán recibir instrucciones de los chefs, que transmitirán sus conocimientos de todas las maneras posibles: gritos, gestos y ademanes, pero sin tener contacto con la preparación.

En algún momento, una chicharra indicará a los chefs que deben abandonar las cocinas, dejar solos a los participantes y dedicarse a observar lo que hacen desde un monitor. Terminado el tiempo, degustación mediante, se anunciará el o la ganadora. "Esta es una nueva faceta porque vamos a ir rotando de rol con Germán y Donato; y también es un desafío expresar la palabra sin poder tocar ni ayudar a los participantes con nuestras manos para que puedan lograr el plato dificilísimo que van a tener que preparar en 60 minutos", comentó el chef de pastelería ejecutivo de Duhau Pâtisserie, del Palacio Duhau-Park Hyatt.