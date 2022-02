Dalma Maradona enfrentó a Viviana Canosa: "Qué desagradable sos"

Dalma Maradona defendió a su papá, Diego Maradona, de los dichos de Viviana Canosa tras la polémica con el "Kun" Agüero.

Dalma Maradona defendió a su papá de los ataques de Viviana Canosa, quien se metió en la polémica iniciada por el ‘Kun’ Agüero. Resulta que Agüero había dado su opinión sobre el impuesto a la riqueza que se cobra en Argentina diciendo que no le parecía justo que una persona tuviese que pagar por tener un gran patrimonio. Canosa saltó a defenderlo y aprovechó para agredir a Diego Maradona.

“Al ‘Kun’ Agüero nadie le regaló nada y tiene todo el derecho, porque vive en democracia a decir lo que se le canta el ‘quetejedi’. ¿Un tipo que se vuelve millonario gracias a su talento, no tiene derecho a decir lo que dijo?”, expresó la conductora de Viviana con vos. “¿Cómo vas a desprestigiar al ‘Kun’, que es un ídolo en todas partes del mundo? No, ellos aman a Maradona, porque vos tenés que cagar a trompadas a una mina, violarla, abusarla... cagar a todas las minas con las que estás, despreciar a tus hijos, escupir al Papa, todo eso y sos un ídolo en este país”, agregó Canosa.

Dalma explotó al escuchar estos dichos y le devolvió el golpe. “No había escuchado el descargo de Viviana Canosa defendiendo al ‘Kun’. ¡Qué desagradable sos, mujer! Me hubiera gustado que todas las barbaridades que dijiste de mi papá se las hubieras dicho a él en la cara”, expuso a través de su cuenta de Twitter.

Y en relación a Canosa, agregó: “Una mina que toda su vida vivió de inventar chimentos ahora se le ocurre gritar cualquier cosa en tele y decirle a un país como debe ser o pensar. Me parece demasiado. ¡Espero que lo que dijiste lo puedas corroborar en la Justicia!”. Canosa la terminó bloqueando en Twitter y Dalma cerró, triunfante: “¡Saber que hacés todo bien es cuando te bloquea Viviana Canosa!”.

Los dichos del “Kun” Agüero sobre el impuesto a la riqueza

Mientras estaba haciendo un stream, el exfutbolista conversó con sus seguidores sobre lo que piensa sobre el impuesto a la riqueza y recibió muchas críticas por ello. “El patrimonio es todo lo que vos tenés el mundo. Hay países que, por tener plata en tu cuenta o en cualquier parte del mundo, a vos te cobran, anual, te cobran, okey. Entonces, ahora yo te hago una pregunta: ¿Por qué te cobran? Si vos ya pagás los impuestos...”, se preguntó.

“A mí no me molesta pagar, pero si vos tenés ingresos es porque estás trabajando y te está yendo bien. Vos estás generando plata. Lo que no me convence es que vos pagues un porcentaje anual del patrimonio que tengas, me parece que es una locura en cualquier parte del mundo. Si vos toda tu vida generaste plata y pagaste los ingresos, ¿por qué tenés que seguir pagando más?”, finalizó Agüero.