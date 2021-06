Dady Brieva, sobre la crisis por el COVID: "Tenés que tener unos huevos así"

Brieva no sólo detalló cómo pasó sus días difíciles tras el contagio, sino que también aseguró que no se queja ahora por el colapso de la actividad del teatro en plena pandemia.

Dady Brieva visitó el piso de Intrusos (América TV) y se refirió al difícil momento que pasan los actores por la pandemia. Además, describió cómo transitó sus días luego de haber dado positivo de coronavirus: "Los pasé en casa. Tuve fiebre normal, bien. La internación fue heavy (pesada) porque fue en un momento sanitario en el que estaba todo explotado".

El actor, humorista y presentador de 64 años que forma parte de El Destape Radio profundizó sobre cómo atravesó el cuadro de coronavirus: "Mientras que iba yendo al sanatorio veía dónde había cama. Estuve dos o tres días, me hicieron estudios y salió todo bien".

Cuando los integrantes del programa lo consultaron al respecto de los motivos por los que él supone que la pasó tan mal luego del contagio de COVID-19, el ex Midachi opinó: "Creo que tiene que ver con el estrés y con todo lo que sufrimos. Esas cosas te ponen a pensar".

La crisis del teatro en pleno coronavirus según Dady Brieva

El santafesino detalló cuál es su trabajo en el día a día, en medio de las restricciones sanitarias que hacen cada vez más compleja la labor de los artistas: "Estoy haciendo radio. Iba a hacer algo en plataforma, pero se frenó. Estuve seis años haciendo Dady Man y ahora arranco de nuevo con El mago del tiempo".

El conductor reconoció que es muy difícil llevar a cabo las tareas de manera virtual y no presencial, aunque por ahora no quedan demasiadas alternativas: "Estamos tratando de llevar a la gente del teatro todos los actores y la cosa está así. No sólo el restaurante o la hotelería está mal, es la nocturnidad. Tenés que tener unos huevos así para ir al teatro".

Por último, Dady no se quejó por el colapso generalizado a nivel económico y dio a entender que hay que sobrellevar la situación como sea mientras dure la pandemia. "Yo no reniego y siempre lo digo: cuando me vino de arriba, que teníamos la entrada a 50 dólares, nunca la devolví. Y cuando la teníamos a 0.80 de dólar, comprábamos la licuadora. Entonces, es lo que hacemos: vamos y venimos, tratamos de sostener la actividad", sentenció.