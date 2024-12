Cristina Pérez rompió en llanto por la situación del país: "Nos merecemos".

Cristina Pérez se viralizó en las redes sociales por protagonizar un tremendo momento al aire en Radio Rivadavia, donde tiene su propio programa, al hacer un balance sobre el 2024. La exconductora de Telefe quebró en llanto por la situación actual del país a un año de la gestión de Javier Milei y recibió varias críticas por ser oficialista y por estar en pareja con el actual Ministro de Defensa, Luis Petri.

La periodista quebró en llanto por el "sacrificio" que están realizando todos los argentinos "para salir adelante". "Creo que el país hizo un esfuerzo muy grande, la verdad es que espero que al país le vaya bien", comenzó diciendo, antes de emocionarse hasta las lágrimas.

"Tengo la esperanza de que el año que viene sea mejor. Merecemos que se dé. Todos tenemos que sumar a la cosa para que se haga bien. La gente ha hecho un esfuerzo enorme", aseguró Cristina y sumó, "podemos sacar adelante al país, es una tarea de todos, si lo hacemos bien, nos va a hacer bien".

"No se toca": Rodolfo Barili le dijo a Cristina Pérez lo que Petri no quería escuchar

Rodolfo Barili es uno de los conductores más reconocidos de la televisión argentina tras su labor en Telefe Noticias desde hace más de 20 años. En un contexto marcado por la salida de Cristina Pérez del noticiero de Telefe y su traspaso a LN+, el periodista de 52 años habló para detallar la dinámica del programa sin su compañera de trabajo de toda la vida con una serie de comentarios que resonaron en el ambiente del espectáculo.

En diálogo con Intrusos, Rodolfo Barili se refirió a la incorporación de Cristina Pérez a LN+. "No le puedo desear nada más que lo mejor a Cris. Fue un proceso, una decisión del canal. Fue duro porque, como en el fútbol, equipo que juega bien no se toca. Fue todo un desafío para el equipo seguir haciendo lo que hacíamos y, gracias a Dios, la gente nos sigue acompañando", sostuvo el conductor. Cabe recordar que Pérez pegó el portazo de Telefe Noticias por un conflicto de intereses: como su pareja es Luis Petri, ministro de Defensa del gobierno de Milei, no le permitieron seguir al frente del ciclo.

"En lo personal también la extraño. Veinte años con una persona discutiendo, pensando la realidad, el periodismo, hablando de nuestras cosas personales y laborales… esa parte humana también se extraña", consideró Barili con un cálido comentario hacia su excompañera que resonó en el ambiente, más que nada porque siempre hubo un shippeo entre ambos y en redes sociales se puso en duda si realmente había pasado algo entre ellos. Sin embargo, esto fue desmentido por los dos en reiteradas oportunidades. "Podría ser un divorcio televisivo, pero con buena relación", concluyó.