Cristian U desafió a Tomás Holder y se pudrió todo en Gran Hermano: "Se cagó"

Cristian U, ganador de Gran Hermano 2011, utilizó sus redes sociales para lanzar fuertes dardos contra Tomás Holder, el primer eliminado de la edición 2022.

Cristian U disparó contra Tomás Holder, el primer participante eliminado de la edición 2022 de Gran Hermano. Tras la entrevista que el rosarino le dio a Ángel De Brito, el ganador del reality show en 2011 lo chicaneó en su cuenta de Twitter por no "hacerse el picante" con el conductor de LAM ni con sus panelistas.

Holder, uno de los participantes más polémicos, brindó declaraciones a LAM, programa que conduce De Brito por América TV. Cristian U se hizo eco de la entrevista y aprovechó para tirar un palito, criticar la postura del joven de 21 y hasta lo invitó a un mano a mano.

"¿Qué pasó que ayer Holder no se hizo el picante con los panelistas como lo hizo con sus compañeros?", lanzó. Durante la nota, el ahora exparticipante habló de su recorrido por el reality show de Telefe, contó detalles de su infancia y hasta se refirió a lo sucedido con Santi Maratea, quien lo había expuesto con un mensaje privado que le envió en 2020.

"¿Será que se cagó? Menos mal que no estuve yo", cerró Cristian U, dando a entender que está dispuesto a armar un debate desafiante. El ganador de Gran Hermano 2011 se encuentra dentro del panel analizando cada movimiento de la casa, bajo la conducción de Santiago Del Moro.

Ángel de Brito se burló de Tomás Holder en vivo

Ángel de Brito no tuvo piedad con Tomás Holder. En una entrevista que tuvo lugar el pasado martes por la noche por LAM (América TV) el conductor se burló y dejó en ridículo al participante de Gran Hermano pocas horas después de que quedara eliminado del reality.

Luego de una extensa charla en la que Holder intentó ser autocrítico por el personaje que dijo que montó a lo largo del programa de Telefe, el presentador especializado en farándula le consultó: "Termina Gran Hermano. Ponele que entres, no entres, no importa... ¿qué te gustaría hacer en el medio? ¿O volvés al anonimato? Te quedás sólo en el Instagram o TikTok".

"Ah, me mataste", respondió rápidamente el influencer. Sin embargo, segundos después se mostró molesto por la consulta del animador y le preguntó: "¿Cómo en el anonimato?". De Brito reaccionó y lo cruzó con un picante mensaje: "Bueno, digo... antes eras desconocido. Tampoco sos Tinelli...".

Holder intentó defenderse y señaló: "No, creo que si me toca un lugar o vuelvo... no me creo Tinelli ni mucho menos. No sé, no estoy pensando en entrar ahora a la casa. Sí me gustan los medios...".