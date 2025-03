Crisis en El Trece: los números que preocupan y el manotazo de ahogado de Suar.

El Trece lanzó una nueva programación pero los resultados no estarían siendo los buscados. El magazine Mujeres Argentinas, la vuelta de Viviana Canosa con Viviana en Vivo y The Balls, con Guido Kaczka, para las noches no estarían alcanzándole a Adrián Suar para recuperar buenas métricas en materia de rating y por eso se dio a conocer el "manotazo de ahogado" del canal que verá la luz en los próximos días.

Pese a los nuevos programas y figuras que se incorporaron a El Trece, los números de rating no suben. Al contrario, pierden por mucho margen contra las propuestas de Telefe, motivo por el que Adrián Suar volverá a apostar todo por los ciclos de juegos y entretenimientos con un querido actor como conductor.

Según promocionaron desde este fin de semana, Darío Barassi conducirá en el prime time el ciclo Ahora Caigo. “Parece que a alguien se le terminan las vacaciones”, dice el mensaje que aparece en el video de promoción de la vuelta del famoso protagonista, mientras se puede ver al conductor disfrutando en la playa. “Vuelve ‘Ahora Caigo’, no sé con quién, chicos, porque yo estoy de vacaciones y no pienso interrumpirlas”, dijo el sanjuanino desde la playa cuando le acercaron un papel con un mensaje.

“A partir de ahora, ‘Ahora Caigo’ a la noche, primer time, bebé, yendo, me encantó, a partir de marzo, las noches de El Trece, vuelve ‘Ahora Caigo’”, anunció el conductor. Aún resta esperar cómo quedará conformada la grilla con la vuelta de Darío Barassi al prime time.

El desgarrador momento que atraviesa Darío Barassi: "Me duele"

Darío Barassi causó conmoción en las redes sociales, plataformas donde tiene millones de seguidores, por un reciente relato sobre lo que atraviesa en su vida personal. El conductor de televisión de El Trece se sinceró con sus fanáticos y reveló cómo duela un cercano fallecimiento que vivió hace un año.

El actor y presentador perdió a su madre el año pasado, después de una dura lucha de su progenitora contra el cáncer, y en un reciente texto detalló cómo se encuentra doce meses después de su partida. "Mañana primer año. Que Parecen miles, y que parece un día. Que se yo. Que hay que soltar, que vive en vos, que la tenés que sentir, que la tenés que dejar descansar. Qué se yo", comenzó su descargo Barassi.

"Básicamente no se, no sé. Voy viendo qué carajo hacer con semejante ausencia, extraño un montón, me duele profundo pero la siento cerca, la veo en mis hijas, la veo en una receta, en el viento, en los árboles, en el mar y en mi. Te amo viejita", continuó el exconductor de 100 Argentinos Dicen. Y agregó: "Uno sigue caminando, el mundo sigue funcionando, por momentos quiero gritar y decirles eyyy se bajo alguien muy importante de este tren frenen un rato. Me lo digo a mí mismo, hago q mi mundo pare y te pienso, te siento, te escucho y te veo. Estás radiante, ya querías soltar ese cuerpo enfermo y ser eterna. Merecido descanso madre mía".

Barassi analizó cómo sintió que pasó el año en relación al tiempo y cerró: "Un año. Que parecen miles y que parece un día. Te suelto y te extraño. En el próximo recreo de vida charlamos viejita querida, te contaré del Laburo que te pondrá orgullosa, de las chicas que están divinas, y nos reiremos de las mismas anécdotas de siempre".