Susto en vivo: se cayó al agua en el programa de Guido Kaczka, pero no sabía nadar

El video del momento en que Gabriel Olivieri tiene que ser rescatado por dos guardavidas.

Guido Kaczka es uno de los conductores más reconocidos de la televisión argentina y en la actualidad, se encuentra al frente de dos exitosos programas: Los 8 Escalones y The Balls, una nueva propuesta que se emite a través de El Trece. En este ciclo ocurrió una situación inesperada que asustó a más de uno en el estudio: Gabriel Olivieri cayó al agua en uno de los juegos y alarmó a la producción porque no sabía nadar.

En la emisión de The Balls del viernes 14 de marzo, Guido Kaczka enfrentó un episodio que ni él ni la producción del programa esperaban. El reconocido ejecutivo hotelero Gabriel Olivieri participó del ciclo, que tiene la particularidad de que el perdedor cae al agua, pero nadie se percató que no sabía nadar. Fue entonces que dos guardavidas saltaron a la pileta y lo llevaron al borde para que se reincorpore.

"Como que en un momento estabas muy quietito en un lugar", dijo Guido luego de que Olivieri agradezca a los "secretarios". "¡Yo no nado!", reveló en vivo el también conductor. "No, te digo una cosa... no recomiendo que hagan esto en casa. Te empuja la pelota y caés al abismo. Me sentí de verdad Charly García. No exagero. De verdad es impresionante", señaló, recordando aquel episodio del músico argentino en el que se tiró desde un noveno piso hacia una pileta. Afortunadamente, el programa pudo continuar sin problemas y lo que pasó terminó siendo anecdótico. "Toqué el piso y no estaban los asistentes. Impresionante. Hacía mucho tiempo no tenía una emoción como esta", concluyó.

Nancy Pazos se cansó y dijo al aire lo que todos piensan de Mariana Brey: "No hay otra manera de explicarlo"

La periodista Nancy Pazos se cansó de pelearse con la panelista Mariana Brey en A la Barbarossa (Telefe) y le contestó al aire con un furioso descargo que refleja lo que muchos piensan sobre la figura de televisión que puso en duda la agresión de las fuerzas policiales al fotógrafo Pablo Grillo en la marcha de los jubilados. "No hay otra manera de explicarlo", sentenció la exesposa de Diego Santilli.

La riña entre panelistas se originó en el programa de Georgina Barbarossa, cuando Mariana Brey puso en duda el video de la policía disparándole a la cara a Pablo Grillo, quien está en terapia intensiva luchando por su vida, y sostuvo: "Lo del periodista, primero hay que ver... ¿sabemos que el disparo vino de la policía? ¿Eso está confirmadísimo? ¿O vino de algún militante? Pregunto...Yo puedo preguntar lo que quiera". Indignada por las palabras de su compañera, Nancy Pazos la cruzó y le retrucó: "En la época de Alberto y Cristina no reprimían, mi amor. Este es el problemita que tenés, que hace muy poquito estás leyendo de política".

Aunque la discusión siguió escalando, Nancy Pazos no se privó de dedicarle un fulminante editorial a Mariana Brey en su programa en Radio 10 y con furia arremetió: "Hoy tuve que discutir con una pelotuda, porque no hay otra manera de explicarlo, a esta altura no hay otra manera de explicarlo. Yo puedo debatir con gente que no piensa como yo, pero con ignorantes me cuesta mucho y me sale lo peor de mi soberbia".