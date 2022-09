Coti Sorokin rompió el silencio sobre los rumores de separación con Cande Tinelli: "Respeten"

Coti Sorokin habló sobre las versiones de separación de Candelaria Tinelli e hizo un importante pedido para sus seguidores.

Coti Sorokin hizo un pedido en sus redes sociales, en medio de los rumores de separación de Candelaria Tinelli. De acuerdo con estas versiones, la pareja habría terminado su relación luego de dos años juntos. Si bien ninguno de los dos dio explicaciones al respecto, ambos publicaron misteriosos posteos en redes sociales que hicieron crecer estas teorías.

Primero, la hija de Marcelo Tinelli publicó la frase: "Cuidá lo que querés, es carísimo perderlo y no tiene precio". Más tarde, Sorokin publicó un fragmento de su canción Te Quise Tanto en sus historias de Instagram y muchos de sus seguidores lo interpretaron como una indirecta para la diseñadora.

"Cuánta poesía que escribían nuestros cuerpos, quien la escribirá si vos ya no estás. La casa está vacía como hoy está mi vida. Sabés que no estoy feliz porque sé que te perdí. Es que nunca imaginé lo que había en tus ojos, ya no brillaban por mí", escribió Sorokin.

"Qué hago yo aquí diciéndote que no puedo olvidarte, que te extraño a cada instante, que te di algo bueno y lo dejaste morir. Lo dejaste morir en cada esquina, cada calle. Siempre estás ahí, no te dejo ir, sé que nunca nadie podrá conocerme tanto como vos a mí, como yo a ti", sumó el cantante en aquella publicación.

Al ver la repercusión que se generó en redes sociales, el músico citó una de las noticias que circularon en redes y explicó que había compartido esa canción por la muerte de "Marciano" Cantero: "Falso, es cualquiera esta noticia. Este texto es la letra de una canción que escribí hace muchos muchos años con mi gran maestro 'Marciano' Cantero. La puse en su honor el día de su fallecimiento. Respeten un poco".

Los rumores de separación entre Cande Tinelli y Coti Sorokin

Karina Iavícoli anunció la separación de Cande Tinelli y Coti Sorokin en Socios del Espectáculo (El Trece) a principios de septiembre de 2022. “Lamentablemente está confirmada la separación de Cande Tinelli y de Coti. Se acuerdan que habíamos contado que él está en España, que habían firmado que cuando no va uno a Canta Conmigo Ahora, no va el otro", declaró la periodista.

En este sentido, Iavícoli explicó que Coti faltó a una de las grabaciones del nuevo programa de Marcelo Tinelli. “Estuve averiguando con gente muy cercana porque había rumores y esto es un sí confirmado. Habíamos dicho que por contrato si va uno al Canta Conmigo Ahora, va el otro. Ayer grabó Cande sola, sin Coti”, cerró la periodista.