Confirmado: Tinelli reveló cuándo comenzará el Bailando 2023 por América TV

Marcelo Tinelli confirmó cuándo comenzará la nueva edición del Bailando por la pantalla de América TV.

Marcelo Tinelli sorprendió a Pamela David al pasar por Desayuno Americano y se animó a confirmar cuándo debutará Bailando por un sueño en la pantalla de América TV. Además, confirmó al jurado de la competencia y bromeó con la posibilidad de sumar al ciclo a más de un integrante del programa matutino de la señal.

Cada vez falta menos para que el Bailando llegue a la pantalla de América TV y Marcelo Tinelli sigue trabajando con su producción para terminar de cerrar a los integrantes de la competencia. El conductor y nuevo gerente artístico de la señal del Grupo América visitó sorpresivamente Desayuno Americano y confirmó cuándo comenzará la nueva versión de Showmatch, además de bromear con la chance de que también se incorporen varios integrantes del ciclo de Pamela David y ratificar quiénes serán parte del jurado.

"Hasta acá tenemos a Pampita cerrada, Polino cerrada, para mí, Ángel va a estar y Moria cerrada", detalló Tinelli sobre quiénes estarán encargados de juzgar el nivel de los participantes. Ante la consulta de David sobre qué sucedía que De Brito no estaba confirmado, el gerente artístico replicó entre titubeos y risas: "No, sí... Ángel sí... Diferencias, pequeñas diferencias".

Cuándo comenzará Bailando

Por otra parte, Marcelo Tinelli también confirmó que la popular competencia de baile debutará en la pantalla de América TV en julio próximo: con muchas probabilidades de que sea el 3. Además, durante su visita a Desayuno Americano también aprovechó para bromear con la posibilidad de que Natalie Weber, Locho Loccisano y Gustavo Grabbia se sumen al Bailando por un sueño.

La mamá de Messi dejó en offside a Marcelo Tinelli: "¿Con qué cara?"

Celia Cuccitini, la mamá de Lionel Messi, rompió el silencio en diálogo con Ángel de Brito sobre su supuesta llegada como jurado al Bailando que pronto debutará en la pantalla de América TV. Además, Celia apuntó contra Marcela Tauro, quien había asegurado que el futbolista le habría prohibido aceptar la propuesta de Marcelo Tinelli.

Falta cada vez menos para que el Bailando llegue a la pantalla de América TV, y Tinelli, el "Chato" Prada y Federico Hoppe están terminando de definir no solo a los participantes del certamen sino también a quiénes integrarán el jurado. En ese sentido, ya estarían confirmados Pampita, Marcelo Polino, Moria Casán y Ángel de Brito, además de que se especuló con que podría haber un quinto juez.

Los rumores que circularon con mucha fuerza en las últimas semanas indicaban que el deseo de Marcelo Tinelli era incorporar nada menos que a Celia Cuccitini, la madre de Lionel Messi. En las últimas horas, Ángel de Brito reveló que charló con la mamá del crack rosarino y mostró el diálogo que tuvo respecto a su llegada al Bailando.

"¿Quién soy yo para ir a evaluar a alguien? Con qué cara juzgo a alguien. Ni loca", leyó el conductor de LAM, confirmando de esta forma que no será parte del desembarco de Marcelo Tinelli en América TV. Además, Celia desmintió a Marcela Tauro y aseguró que había tomado la decisión por voluntad propia.

"Como si ella hablara con Lionel. Me da risa. Con el bajo perfil que tiene Lionel yo no haría una cosa así de ninguna manera", disparó irónica Cuccitini en su charla por WhatsApp con Ángel de Brito. Lo que queda claro es que pese a los rumores y el deseo de Marcelo Tinelli, la mamá de Messi no formará parte del nuevo Bailando por América TV.