Confirmado: quién acompañará a Marley en la conducción de los Martín Fierro

Luis Ventura reveló quién será la gran figura que acompañará a Marley en la conducción de los próximos Martín Fierro.

Luis Ventura confirmó durante su programa en América TV quién será la figura femenina que acompañará a Marley en la conducción de los próximos premios Martín Fierro. El presidente de APTRA reveló el nombre de la empresaria y figura mediática que hará una dupla explosiva con el papá de Mirko en la ceremonia más importante de la televisión argentina.

Los conductores más relevantes de la pantalla local suelen pugnar por estar al frente de la entrega de premios a lo mejor de la televisión argentina, que se realizarán en junio o julio próximo: los Martín Fierro. Con la transmisión de Telefe confirmada y con Marley asegurado como uno de los presentadores para la próxima ceremonia que organiza APTRA cada año, restaba definir quién acompañaría al papá de Mirko durante la velada.

Y fue el propio Luis Ventura, presidente de APTRA, quien reveló el nombre de la figura que estará al frente de la entrega de los premios a lo mejor, además de revelar un deseo que tiene respecto a la presencia de esta estrella internacional. "Hoy hubo una reunión y ya está aprobado. Los conductores van a ser Marley y Wanda Nara", aseguró el mandamás de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra).

Además, Ventura deslizó que le gustaría que en la ceremonia estén presentes dos estrellas que fueron parte de la vida de la empresaria: "Quiero suponer que van a estar en una misma mesa Mauro Icardi y Maxi López". Finalmente, el periodista explicó que probablemente recién en mayo se sepa quiénes están nominados a los Martín Fierro. "Tengo que tener la fecha de la entrega de las estatuillas. Supongo que en mayo ya daremos a conocer las categorías", concluyó Luis Ventura en Invasores de la TV, el programa que conduce por la pantalla de América TV.

Julia Mengolini le dijo en la cara a Luis Ventura lo que todos piensan del Martín Fierro

Julia Mengolini se mostró crítica ante los resultados de los Martín Fierro Digital Nativo, que dieron por amplia ganadora a la emisora de figuras macristas Luzu TV (que se vio envuelta en algunas desagradables polémicas desde su existencia) y cruzó a Luis Ventura, el actual presidente de APTRA (asociación que entrega las estatuillas), dejándolo sin argumentos. "Los Martín Fierro son un cachivache", expuso la fundadora de Futurock para el disgusto del periodista de espectáculos.

En diálogo con A la Tarde (América TV), Julia Mengolini confrontó a Ventura, que se mostró enojado por las críticas que recibió de su parte, y le comentó: "Escuchame Ventura, yo no te acusé de deshonesto. Solo dije que los Martín Fierro son un cachivache, son cosas distintas". Ofendido, el ex Intrusos replicó: "Yo tampoco acusé de cachivache a tu programa ni a tu conducción". "Si no lo escuchás", arremetió Mengolini.

"Me sorprende porque en muchas oportunidades, en medios que dirigí como Paparazzi y Crónica, realmente me pareciste una mujer con una mirada inteligente. Me parece que esto no es inteligente y me duele porque estás diciendo algo que es inexacto totalmente pero bueno, vos lo querés decir y estás en tu libertad, estás en un país libre. A mí me duele porque es inmerecido y me rompo bien el orto para hacer los Martín Fierro que vos ninguneas", puntualizó el panelista del magazine de Karina Mazzocco.