Grave denuncia de fraude en los Martín Fierro: "Están culpando a Ventura de tongo"

La periodista Marina Calabró hizo un afilado llamado de atención a los premios que entrega la asociación presidida por Luis Ventura.

A poco menos de una semana para que se entreguen los Martín Fierro Digital Nativo 2023, la periodista Marina Calabró informó un escándalo que sacude a APTRA, la asociación presidida por Luis Ventura, e involucra a miembros que denunciaron no haber votado las ternas. "Están culpando a Ventura de tongo", sentencio Ángel de Brito.

Invitada a LAM (América TV), Calabró habló de una picante interna entre los miembros de APTRA y reveló: "Me dicen que no votaron las ternas, como suele ocurrir habitualmente. Se sorprendieron cuando vieron las ternas. Además, me dicen que solo 14 plazas para alojar a los integrantes de APTRA en Mar del Plata, y no alcanzan porque son 130 miembros".

Picantísimo, De Brito arremetió contra los miembros de APTRA con un comentario burlón: "No escuchan nada, votan por cariño". Además, tras la explicación de Marina, el conductor lanzó una punzante opinión: "Están culpando a Ventura de tongo. ¿Ellos que quieren, votar o ir a Mar del Plata un finde".

Por otro lado, la periodista se comunicó con Luis Ventura para saber su versión de los hechos y aseveró: "Estaba furioso. Dice: 'Nadie ayuda y todos critican'. Creamos un premio, que son los Martín Fierro Digital Nativo, para poder pagar las cuentas de la entidad'". Los Martín Fierro Digital Nativo 2023 se entregarán el próximo lunes 23 de enero en Mar del Plata.

Luis Ventura puso en duda el éxito de Gran Hermano con una frase letal: "No me consta"

En diálogo con Por si las moscas por La Once Diez, Ventura fue consultado sobre el fenómeno fuera de serie en el que se convirtió Gran Hermano. "¿Por qué de pronto volvieron los 20 puntos de rating?", preguntó. Lejos de halagar al reality show, su respuesta fue contundente.

"No me consta porque Ibope -la empresa de servicios que mide la audiencia en los medios de comunicación- es socio de Telefe. Yo no me banco 30 años de Los Simpson, 6 horas continuadas con 7 puntos sin que baje una décima. ¿Quién se sienta frente al televisor 6 horas para mantener ese rating?", lanzó. Cabe destacar que desde que comenzó, el rating siempre pisa los 20 puntos.

"No se de qué me están hablando cuando me mencionan algo de Gran Hermano, como yo, hay mucha gente que no tiene ni idea", expresó Ventura, dando a entender que no es consumidor. Al mismo tiempo, consideró que no le gusta el formato y "tampoco me compraron. Están 24 horas en la pantalla de manera pelotuda. Cuentan siempre la misma historia".