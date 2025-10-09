Confirmado: el nuevo canal al que se va Beto Casella tras renunciar en El Nueve

Beto Casella se iría de El 9 y ya tendría nueva casa.

La relación entre Beto Casella y El Nueve parece haber entrado en un punto de no retorno. La tensión entre ambas partes ya es un hecho conocido e incluso el conductor ha dejado entrever que, a pesar de que tiene contrato vigente hasta 2027, está comenzando a escuchar "cada vez con más atención" las propuestas que le llegan desde otros canales.

Pues bien, pareciera que ser ya tiene todo arreglado con uno en particular. No solo ha trascendido ese detalle, sino también cuándo podría comenzar y quién podría llegar a quedar al mando de Bendita, producto estrella de la señal, una vez que él tome un nuevo rumbo en su carrera profesional.

El tuit de Ángel de Brito sobre la partida de Beto Casella a América.

Todo esto lo contó Ángel de Brito a través de su cuenta oficial de X (ex Twitter), donde mencionó que "el pase de Beto Casella y todo su equipo (para América), es prácticamente un hecho". Tras ello, señaló que "la única duda es Edith Hermida que podría quedarse en El Nueve conduciendo el nuevo Bendita". Finalmente, reparó en que "Beto debutaría en febrero, después de LAM".

¿Qué pasó entre Beto Casella y El Nueve?

En una reciente entrevista con Carla Bunny para No tan Pronto, el streaming de Revista Pronto, Beto se refirió a la tensa relación que reina entre él y Canal 9: "El quiebre fue con el tema del garage. Parece una pavada, pero no lo es. Rodrigo Vagoneta trae cajas, cascos, monopatines para su personaje, y un día me entero de que no lo dejaban entrar con el auto. El tipo tenía que estacionar a una cuadra y media, cargando todo eso. Me pareció una falta de respeto. Cuando lo planteé, nadie me dio bola. Y a partir de ahí quedó un ambiente fulero".

Respecto a ese tema, añadió: "Yo soy cero mimoso, no hago escenas por tonterías, pero me pareció que era un planteo profesional. Esperaba que alguien del canal dijera ‘listo, ya está, lo resolvemos’. Pero no hubo ningún tipo de contacto posterior, como si a nadie le importara. Entonces uno también empieza a pensar si es momento de buscar un nuevo aire".