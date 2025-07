"Con muchas inyecciones": el duro accidente de Flavio Mendoza en pleno show que asustó al espectáculo

El bailarín y coreógrafo dio detalles de su accidente en el circo.

Flavio Mendoza es una de las personalidades más destacadas del espectáculo y en estas últimas horas, se encontró en el centro de la escena por un duro accidente que tuvo en el Circo del Ánima. En pleno show, el bailarín y coreógrafo de 50 años perdió el equilibrio y tuvo que ser derivado de manera inmediata a un centro médico para evaluar sus dolencias.

En la jornada del viernes 11 de julio, Flavio Mendoza asustó al ambiente de la televisión y el espectáculo por el accidente que tuvo en el show que dio en el Circo del Ánima, motivo por el cual fue internado en un centro médico y dado de alta horas más tarde. El bailarín salió con un trapecio, golpeó con una luz que se cayó, quedó tendido en el aire con su cuerda de seguridad y en ese momento, lo asistieron.

Qué dijo Flavio Mendoza sobre su accidente en el Circo del Ánima

"Acá reportándome, sé que todo el mundo se ha preocupado por el accidente que tuve anoche", dijo en primera instancia en un video publicado en sus redes sociales. "Recién me acaban de dejar de salir de la clínica, que les quiero agradecer muchísimo a todos los médicos que me atendieron súper rápido. Estoy muy dolorido, estoy con muchas inyecciones, pero no fue algo tan grave, gracias a Dios", agregó.

"Quiero también decir que las funciones siguen igual, que yo voy a estar. Perdonenme si algunas cositas no voy a poder hacer porque estoy bastante duro, pero voy a estar, voy a hacerlo. La verdad que no puedo faltar a este exitazo y también no soy un inconsciente", dijo. De esta manera, la continuidad de los espectáculos continuarán a pesar de su accidente. "Si fuera algo que no lo puedo hacer, no lo haría para no arriesgarme. Pero nada, quiero agradecer muchísimo, estamos haciendo un exitazo y la gente a mí me mueve y me hace sentir bien. Así que los espero a todos hoy en el circo", cerró.