Dionisio Mendoza es el hijo de Flavio Mendoza, el famoso coreógrafo argentino. Y a pesar de tener tan sólo seis años, el pequeño ya es víctima de críticas despectivas e insólitas en las redes sociales. De hecho, en las últimas horas recibió varios comentarios en contra de su apariencia. "Lo viste de nena", fue el textual de un usuario que interactuó con el exjurado del Bailando.

Mostrando cómo salió con su hijo Dionisio a andar en bicicleta bajo un sol radiante, Flavio Mendoza compartió una cálida publicación en su cuenta de Instagram. Sin embargo, el feedback con sus seguidores no fue el esperado. En vez de alegrarse por el tiempo de calidad que el coreógrafo pasa con el pequeño, hicieron hincapié en su apariencia y en su pelo largo.

“Se parece a la hija de Luciana Salazar”, “Qué raro Matilda despeinada”, “Qué linda nena, ¿quién es?”, “Lo viste de nena”, fueron algunos de los comentarios que recibió Flavio Mendoza sobre su hijo Dionisio. Tras este episodio, las palabras de estos usuarios se hicieron virales y se generó polémica y repudio por lo que tuvo que padecer el chico de seis años.

Flavio Mendoza reveló qué es lo que "le está costando" a su hijo Dionisio en el colegio

Flavio Mendoza abrió su corazón e hizo un fuerte descargo sobre la crianza de Dionisio, su hijo. El famoso bailarín y acróbata se sinceró sobre los desafíos y complicaciones que le conllevan criar a su hijo solo y reveló el gran peso que lleva con el.

En diálogo con La Nación, Mendoza contó que la etapa actual de la niñez de su hijo le parece "hermosa", pero hay ciertas cuestiones a las que le cuesta adaptarse. "Ahora está yendo a primer grado y no sabés lo que me cuesta enseñarle porque no sé enseñar. Está aprendiendo a leer y a escribir y le está costando un poquito más que al resto", empezó por decir.

En este marco, continuó hablando su mayor frustración: "Yo trato de enseñarle y te tenés que armar de paciencia porque no podés transmitirle nerviosismo ni nada al nene, pero no sabés cómo agarra. Y el otro día estábamos en un lugar y leyó algo y me mató". Asimismo, confesó que gracias al "chat de mamis" logra mantenerse muy al tanto de la dinámica: "Siempre hay alguna que me salva. Hoy, por ejemplo, tenía que llevar naranjas y un exprimidor entonces una me dijo: 'No te olvides las naranjas'. A veces me aturden un poco, pero a la vez son mis salvadoras".

Por último, el director del Circo del Ánima, aseguró que, pese a las dificultades normales que enfrenta, su hijo es "lo mejor que le pasó en la vida". "Es una personita maravillosa. Creo que Dionisio vino a salvarme", sentenció emocionado.