Cómo será la nueva versión de La noche del domingo sin Sofovich

América TV prepara el regreso de uno de los programas más recordados de Gerardo Sofovich: La noche del domingo. Producida por Kuarzo y Gustavo Sofovich, el viernes pasado se filmó el piloto del histórico ciclo que tendrá algunos de los clásicos juegos que ya formaron parte del programa y algunas novedades para el nuevo lanzamiento que contará con la conducción de un presentador que ya supo reemplazar a Sofovich en otros productos suyos.

La noche del domingo es considerado uno de los programas clásicos de la televisión argentina. Creado y conducido por Gerardo Sofovich, el ciclo se emitió durante más de 25 años (entre 1987 y 2013) y pasó por todos los canales de aire además de un año en el cable (Magazine). Entre otras actividades y segmentos, uno de los más recordados sin dudas fue los desafíos de jenga entre el conductor y algún famoso invitado o el corte de la manzana.

El viernes pasado, la productora Kuarzo y Gustavo Sofovich grabaron el piloto del regreso del programa, a más de 7 años de la muerte de su creador. El conductor que lo reemplazó es uno que no solo supo acompañarlo en varios de sus proyectos sino que también se hizo cargo de otros tras el fallecimiento de Sofovich: Mariano Iúdica. El regreso del histórico ciclo tendrá algunos de los clásicos, como el corte de manzana y el jenga (en versión gigante, en esta oportunidad) y también habrá novedades especiales.

Quienes estuvieron de invitados para la prueba junto con Iúdica fueron Matías Alé y Silvina Escudero en un programa que durará cuatro horas y en el que también habrá cocina y momentos musicales. Además, habrá un show de nuevos talentos para la vuelta de uno de los clásicos más recordados y exitosos de la televisión argentina. El ciclo irá los domingos de 20 a 24 por la pantalla de América y reemplazará a Emparejados, el programa que conducen Sabrina Rojas y Luis "Tucu" López.

