Coco Sily se cansó y dijo todo lo que piensa de Caramelito: "Está mal eso"

El autor de la Cátedra del Macho volvió a hablar sobre la separación y fue tajante. Luego de un par de meses de relación, Cecilia Carrizo regresó con su exmarido,

Coco Sily sorprendió a todos hace dos meses al confirmar que estaba en pareja con Cecilia "Caramelito" Carrizo. “Me tienen que sacar la sonrisa a cachetazos”, sostuvo en ese entonces el actor. Sin embargo, hace dos semanas ocurrió algo que cambió drásticamente la situación: la artista terminó la relación y volvió con su exmarido, Damián Giourgiutti.

El fin del vínculo provocó que de forma casi unánime todos tomen partido por Coco. De hecho, en las redes se desataron una serie de teorías, aunque la que más trascendió fue la que sostiene que Caramelito "comenzó a salir con Sily para darle celos a su ex".

Ante la proliferación de este tipo de afirmaciones, el conductor radial habló con Implacables y aclaró cómo fue la ruptura. “Estoy bien. Estoy triste como cuando termina cualquier relación, que es absolutamente lógico, pero estoy bien, estoy entero”, arrancó Coco, en diálogo con la cronista del ciclo de El Nueve. De todos modos, se mostró contento con sus proyectos radiales y del apoyo que recibe de sus amigos.

“La vida tiene estas cosas, es parte de vivir. Es difícil, como les pasa a todos cuando se termina una relación, pero por suerte de ella lo que me queda es todo luz”, subrayó. Luego, le dedicó unas bellas palabras a Cecilia: “Es un ser maravilloso, luminoso. Es una gran mujer, una gran persona. Para mí, el solo hecho de haberla conocido es todo ganancia para el alma”.

Coco Sily defendió a Caramelito: "Hay que entender"

Luego, el exladero de Alejandro Fantino en Animales Sueltos aprovechó la oportunidad para intentar ponerle un freno al "hate" que comenzó a recibir Cecilia en las últimas semanas. “Ella no me hizo nada a mí, chicos. Hay que entender eso: lo único que me hizo fue bien. Lo único que hizo fue iluminarme, entonces está mal eso, porque es parte de la vida, y los dos seguimos nuestros caminos”, sostuvo.

“Seguimos teniendo un lazo, porque ella trabaja en esta radio, entonces yo hablo por teléfono con ella, como hablo con todos los conductores, porque yo dirijo esta radio", explicó el autor de la Cátedra del Macho, y añadió: "Entonces, no es que hubo algo feo o algo malo. No hubo nada feo ni nada malo”.

Por su parte, Caramelito también se refirió a los rumores que se desataron tras la ruptura. “Tendría para contarte que empecé a estar con Coco en un momento de mi vida muy difícil, y que incluso cómo se había dado la circunstancia se sabía. Y digo ‘se sabía’ porque principalmente quienes lo tenían que saber lo sabían. Y en este caso en particular, hablamos de Coco", afirmó Cecilia, en diálogo con Intrusos.

En este sentido, explicó que el humorista "siempre supo todo" y supo acompañarla "de una manera amorosa y hermosa". Además, sostuvo que pensó que la reconciliación con su ex no era probable. “Es realidad, el tema es que había muchas cosas que seguir hablando, y que la verdad, yo no pensé que tenían posible solución. De hecho, no había tenido solución en ese momento, y hoy estamos reanudando de alguna manera el vínculo y viendo qué se puede arreglar”, reflexionó.