Coco Sily contó la verdad de su separación de Caramelito: "Me duele"

Coco Sily se sinceró sobre su separación de "Caramelito" y expuso detalles del doloroso momento que atraviesa.

Coco Sily abrió su corazón y reveló detalles sobre su reciente separación de Cecilia "Caramelito" Carrizo, apenas un mes después de haber hecho público su romance. La separación de la pareja tomó por sorpresa a todo el mundo de la farándula, especialmente porque llevaban muy poco tiempo juntos y se mostraban muy unidos y felices. Sin embargo, decidieron ponerle un punto final a la relación y ahora el humorista contó su verdad.

Días atrás, "Caramelito" había contado que fue ella quien tomó la decisión de separarse. Más tarde, reconoció que volvió a darle una nueva oportunidad al amor con su expareja, Damián Giorgiutti. Más tarde, Coco contó la misma versión de los hechos y se mostró sumamente angustiado al ser consultado al respecto.

Oscar "El Negro" González Oro habló sobre el tema en Nosotros a la Mañana (El Trece) y leyó en vivo los mensajes que el humorista le mandó. "Voy a leer el chat que me mandó Coco, no es una infidencia porque es mi hermano", comenzó. Y continuó: "Coco me puso 'te amo, Negrito, pero no quiero salir a decir nada. Vos sos mi amigo y te adoro, pero no voy a salir porque me duele. Ella es un sol de persona y espero que le vaya hermoso en su vida'".

Al mismo tiempo, Juan Etchegoyen, conductor de Mitre Live, detalló cómo fue la charla que mantuvo con Sily. "Ayer hablé con Coco. Su palabra textual: 'Sí me separé, estoy bien. Gracias por preocuparte. No voy a hablar del tema. Mil disculpas'", leyó el panelista.

Analía Franchín dijo lo que todos piensan sobre "Caramelito": "En dos meses"

La separación entre "Caramelito" despertó todo tipo de opiniones entre los periodistas de espectáculos. Por su parte, Analía Franchín opinó que la actriz había cometido un grave error al volver con su ex. "No quiero ser mala, pero es como un yogur. Perdón, chicos, con todo lo bien que me cae Caramelito. El exmarido entró en desesperación porque la vio bárbara con otro, entonces ella vuelve", comentó.

En este sentido, predijo que "en dos meses va a pasar lo mismo y Coquito ya va a estar lejos". "Creo que Cecilia se equivocó. Ella no lo usó a Coco, pero le tiraba lo otro. Que vuelva a intentar, pero se va a volver a lastimar". Además, opinó que seguramente Damián la deje en algunos meses. "Si no fuera Cecilia diríamos ‘qué turra, cómo lo usó a este para darle celos al anterior y ahora lo dejó llorando con el corazón roto. ‘Qué zorra’, hubiéramos dicho”, cerró, tajante.