Coco Sily se casará con Chimi Meza, según lo anunció en su programa.

Este miércoles 24 de septiembre no fue un programa de Código Sily (Pop Radio 101.5) convencional para Coco Sily. En determinado momento de la transmisión, compartió una noticia que dejó a todos sorprendidos: el anuncio de su casamiento con Chimi Meza, mujer con la que está de novio desde noviembre del 2023.

"Voy a contar un chimento que tiene que ver conmigo: el 16 de noviembre me caso", manifestó el humorista, comentando además que "la madrina es Lizy Tagliani porque tiene mucho que ver con Chimi y conmigo, y con nuestra relación"."Va a haber fiesta grande con salón y un sacerdote que queremos mucho para bendecir la boda. Seguramente van a ir músicos amigos a tocar", prosiguió el conductor.

Coco Sily junto a Chimi Meza, su futura esposa.

Finalmente, remarcó que será "el domingo 16 de noviembre al mediodía" y que querían "que fuera después de los dos años, que se cumplen en octubre". Se trata de un importante paso para él luego del fallido romance con Cecilia "Caramelito" Carrizo, vínculo que se disolvió en agosto de 2023 cuando ella optó por regresar con Damián Giorgiutti (padre de sus hijos). Finalmente, ella contraería matrimonio con él en noviembre del año pasado.

¿Quién es Chimi Meza, la futura esposa de Coco Sily?

Al momento de anunciar su noviazgo, Coco Sily la describió como "con quien más quiero estar". "Yo no convivo con ella, pero pasamos mucho tiempo juntos porque es con la única persona que me dan ganas de estar, aparte de mis hijos y mi núcleo de amigos", explicó, mencionando que se ve "en una situación tan maravillosa, la verdad es que es un regalo del universo esto que me está pasando, estoy súper feliz.

"Es una oportunidad que también me doy en este momento de mi vida en donde yo ya tenía medio planeado estar solo, bien, tener alguna relación esporádica pero sentir lo que estoy sintiendo en este momento. Es realmente una relación: ¡estoy de novio!", concluyó respecto a Chimi Meza, comunicadora y coach ontológica que posee además una página web que nuclea ambas profesiones: Chimi Reset Life Coaching.