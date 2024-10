Caramelito hizo un anuncio que cambiará su vida y golpea a Coco Sily: "Muy íntimo"

Tras ghostear a Coco Sily, Caramelito hizo un anuncio que cambiará su vida: "Muy íntimo".

Cecilia "Caramelito" Carrizo habló de su presente amoroso luego de su frustrado romance con el actor Coco Sily y confirmó la noticia menos pensada: "Queremos celebrar". La noticia que cambiará para siempre la vida de la animadora infantil.

En los últimos meses, "Caramelito" se presentó con su unipersonal Solo te quería decir en el que homenajea la memoria de Martín Carrizo, su hermano falleció en el 2022 después de una lucha contra un cuadro de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y a pesar del dolor por la muerte de su ser querido y la crisis con su pareja Damián Giorgiutti, había apostado nuevamente al amor con el actor y comediante Coco Sily. Pero la historia que rápidamente se hizo mediática no prosperó y Coco terminó herido porque la animadora decidió volver con su expareja y darle una segunda oportunidad.

Luego de romperle el corazón a Coco Sily, "Caramelito" anunció en declaraciones a la agencia Noticias Argentinas que contraerá matrimonio con Damián Giorgiutti, con quien estuvo entre los años 1998 y 2023 y tuvo a sus dos hijos: Lorenzo, nacido en 2005, y Benito, nacido en 2009. La pareja nunca se había casado y darán el "sí, acepto" por primera vez y frente a un grupo selecto de amigos y familiares.

“Nos casamos. Será el 7 de noviembre, estamos muy felices al igual que nuestros hijos y nuestras familias y amigos. Queremos celebrar nuestra vida juntos, nuestro amor. Hacemos ceremonia de civil y un brindis, todo muy íntimo”, indicó la animadora. Además, contó que fue su pareja el de la idea y contó cómo fue la propuesta: “Me lo dijo de una manera muy hermosa y me emocioné mucho. Me habló de nuestra vida juntos”.

Quién es la nueva novia de Coco Sily

En noviembre del 2023, en pleno desencanto amoroso de Coco Sily con "Caramelito" Carrizo salió a la luz una imagen a través de las redes sociales de Mañanísima, el ciclo de espectáculos que conduce Carmen Barbieri por la pantalla de El Trece. En la misma se lo puede ver al actor y humorista listo para hacer una escapada de fin de semana arriba de un avión, pero no está solo: la misma mujer con la que lleva varios meses enfrentando rumores de romance está a su lado.

Sin intenciones de ocultarse, Sily mostró que se encuentra en un gran momento personal de su vida. Aunque si bien, no dio declaraciones públicas sobre esta foto, hace un tiempo atrás habló de su presente amoroso con PrimiciasYa: "Me estoy recién conociendo hace poco tiempo con una persona. No quiero hablar porque no pertenece al ambiente. La quiero cuidar y quiero cuidarme para que me vaya bien también".

Meses después, Coco Sily presentó a Cinthia Meza, su nueva pareja, y en un móvil con Intrusos (América TV) dio algunos detalles sobre su historia amorosa: "Primero fuimos amigos y después fuimos pareja, en un momento le dije: 'A mí en la friendzone, no porque me gustás' porque me estaba por colocar en la friendzone".