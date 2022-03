Claudio Rígoli se va de C5N después de 15 años: los motivos

Claudio Rígoli renunció a C5N tras 15 años en la señal y ser la cara del primer noticiero del canal en el 2007.

El periodista Pablo Montagna reveló este jueves que Claudio Rígoli está cerrando su desvinculación de C5N tras 15 años como uno de los líderes de la señal de noticias. La novedad se confirmó en las últimas horas, mientras el conductor se encuentra de vacaciones. Cabe recordar que en las últimas semanas también se fue del canal Robertito Funes Ugarte.

Claudio Rígoli es el último de los históricos que quedaba en C5N del inicio de la señal en el 2007, cuando el dueño era Daniel Hadad. Rígoli fue una de las figuras centrales del canal de noticias ya que fue la cara del noticiero con el que debutó la emisora. El periodista presentó su renuncia en los últimos días, algo que desconcertó a las autoridades de C5N, pese a que habían desplazado al conductor de su horario habitual de la mañana para pasarlo a la medianoche.

Rígoli oficialmente está de licencia por vacaciones mientras termina de cerrar su desvinculación del canal, donde en el último tiempo conducía Resumen de medianoche. Si bien no está confirmado cuáles son los motivos que habrían desencadenado la terminante decisión del conductor, se habla de desgaste y de un ciclo largamente cumplido. Por otra parte, Rígoli seguirá al frente de Telenueve Central (El Nueve), donde está desde 1987, La mejor de las mañanas (AM 540) y Tal como son (canal Metro).

Probablemente los espectadores de C5N no verán nuevamente al conductor en la pantalla de la señal, ya que se irá en medio de sus vacaciones, tal como sucedió con Robertito Funes Ugarte en las últimas semanas. Habrá que ver quién se hará cargo del programa que conducía actualmente Rígoli, lugar que está siendo ocupado por Lorena Serini.

La inesperada confesión de Claudio Rígoli en PH

A mediados del 2021, Claudio Rígoli visitó PH: Podemos Hablar y sorprendió a todos los espectadores con una inesperada revelación. Cuando Kusnetzoff le preguntó si había tenido una "propuesta indecente" por su condición de galán, el "Conde" sorprendió: “Una vez una mujer me ofreció un BMW. Dije que no por dos cosas: una es que no manejo, siempre me llevan”, bromeó entre risas.

Y, ya con un tono más serio, completó esta curiosa anécdota: “Me resultó chocante, me pegó mal, y la verdad que no... También me parece chocante de parte de un hombre cuando lo hace con una mujer. Me parece detestable, pero sí, he tenido propuestas así. De hombres también”.