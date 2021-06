Claudia Fontán explotó contra MasterChef y rompió el silencio: "Me fui a la banquina"

La participante de MasterChef Celebrity 2 se refirió al escándalo que protagonizó tras levantar el tofi del piso y luego mentirle al jurado.

Claudia Fontán vivió tal vez su peor semana en la televisión abierta argentina en plena participación en MasterChef Celebrity 2, el programa más visto en la actualidad. Luego de haber levantado el tofi del piso, algo que está prohibido, le mintió al jurado y fue destrozada por los fanáticos del certamen en las redes sociales. Entonces, debió hacer una fuerte autocrítica pública y aseguró: "Me fui a la banquina".

Consultada por Intrusos (América TV) con relación a lo ocurrido en el episodio del martes, "La Gunda" primero se hizo la desentendida y preguntó "¿qué pasó ayer?", aunque luego reconoció el estrés que padeció por lo acontecido. “La presión y los nervios... Te ponés en blanco”, describió. Tras los rumores sobre que supuestamente ella se enojó con la producción y con Damián Betular porque se negó a probar su Banoffe Pie (tarta de banoffee), dijo que “ya no importa cómo hayan sido las cosas, lo vi y estaba con mi hija. No lo podía creer”.

“De lo que tengan que decidir yo respeto la consigna y al jurado, son las reglas del juego. A veces, por la presión, hacés cosas que terminás diciendo '¿yo hice esto?' No pude dormir anoche”, declaró Fontán. Por lo tanto, si llega a ser descalificada lo aceptará perfectamente. “Sé perfectamente que está todo grabado y que soy la que más se perjudica con todo esto. No lo puedo explicar”, continuó la participante de la competencia gastronómica que es furor con su reality show.

“Por supuesto que me arrepiento, lo único que quiero es volver el tiempo atrás y que no hubiese pasado. Ojalá en un tiempo me pueda reír. Opté por callarme la boca porque no sabía bien lo que había pasado y, cuando lo vi ayer, no lo podía creer”, completó la actriz y presentadora de 56 años.

La versión de Intrusos sobre lo ocurrido con Claudia Fontán en MasterChef

Este miércoles por la tarde, el conductor Rodrigo Lussich informó que “hubo gritos en los pasillos de la radio puteando contra la producción, dicen que la editaron para cag... Sus compañeros no podían creer que negara lo evidente”. “Santiago del Moro no podía creer semejante negación”, añadió el uruguayo sobre el comunicador de Telefe que trabaja en FM La 100 (FM 99.9), al igual que "La Gunda".

MasterChef Celebrity 2 en Argentina: quiénes siguen y los eliminados

Continúan:

Sol Pérez.

Georgina Barbarossa.

María O'Donnell.

Gastón Dalmau.

Candela Vetrano.

Alexander Caniggia.

Claudia Fontán.

Eliminados: