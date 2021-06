¡Arde MasterChef! Un participante hizo trampa y podría quedar eliminado

¡Polémica en MasterChef Celebrity 2! En el último programa del reality de cocina, un participante hizo trampa y le mintió al jurado. ¿Quedará eliminado del certamen?

Dentro de muy pocas semanas, en MasterChef Celebrity 2 se llevarán a cabo los programas finales, por lo que las pruebas son cada vez más difíciles para los participantes. Conscientes de que casi no hay margen de error, los famosos se la rebuscan como pueden para poder afrontar cada desafío. Sin embargo, y curiosamente, en la edición del pasado martes 1° de junio, uno de ellos le mintió al jurado, hizo trampa y corre peligro de quedar eliminado. ¿De quién se trata?

En la gala de anoche, Sol Pérez, Georgina Barbarossa, María O'Donnell, Gastón Dalmau, Candela Vetrano, Alexander Caniggia y Claudia "La Gunda" Fontán debieron elaborar una torta tofi, un plato sumamente elaborado que requería de varios detalles para que saliera bien.

Curiosamente, en uno de los tramos de la prueba, "La Gunda" protagonizó un accidente: se le cayó el tofi al piso y, pese a que está terminantemente prohibido, lo juntó y continuó cocinando. Si bien las cámaras de televisión captaron el momento de la trampa que hizo la actriz, los miembros del jurado integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis no lo advirtieron.

Inmediatamente después del flojo accionar de Fontán, decenas de usuarios de las redes sociales hicieron memes y reaccionaron al respecto. De hecho, surgió una duda: ¿Puede quedar eliminada? Hasta el momento no hay precisiones de que pueda suceder, aunque sí hay un testimonio que esclarece la situación. María O'Donnell habló acerca de lo sucedido y, aunque no quiso anticipar demasiado, aportó un dato clave.

"Hay muchos que en redes sociales están preguntando si hay algún tipo de sanción para 'La Gunda'. Estoy tratando de no spoilear, pero habrá hoy una resolución del jurado que se aboca a analizar esta situación. Algo va a pasar, no va a seguir de largo. Va a tener una consecuencia esta noche. No puedo decir más", manifestó la periodista.

Quiénes pueden ser los participantes que lleguen a la gran final MasterChef Celebrity 2

Aquellos que dejarán todo en las semanas restantes para llevarse el trofeo en MasterChef Celebrity 2 serán Candela Vetrano, Gastón Dalmau, María O’Donnell, Sol Pérez y Georgina Barbarossa. La continuidad de Claudia Fontán resulta incierta por la trampa que hizo en la gala del martes pasado. En tanto, el futuro de Alexander Caniggia parece más claro: teniendo en cuenta el escándalo que protagonizó con la producción del programa, es probable que sea el próximo participante eliminado en la gala de este domingo 6 de junio.