La furia de Sol Pérez con María O'Donnell en MasterChef Celebrity 2: "¡Boluda!"

¡Se pudrió todo en MasterChef Celebrity 2! Sol Pérez estalló de bronca contra la periodista María O'Donnell y se vivió un tenso clima en el estudio. Qué fue lo que pasó.

En MasterChef Celebrity 2 se viven momentos de absoluto nerviosismo. El programa se encuentra en la recta final y las competencias son cada vez más difíciles para los y las participantes. En la gala del último martes, Sol Pérez estalló de furia con María O'Donnell y la insultó en medio de una de las pruebas de cocina. El clima se puso áspero y todo terminó muy tenso en el estudio de Telefe. Pero, ¿qué ocurrió precisamente?

Durante el programa de anoche en MasterChef 2, los famosos debieron realizar una tarta tofi, un plato dulce que requiere una gran elaboración. El desafío, que de hecho presentó varias complicaciones, terminó en un escándalo. Mientras realizaban las preparaciones, Sol Pérez advirtió que su plato lo habían estropeado en una de las abatidoras de temperatura. Inmediatamente después, María O'Donnell admitió el error y se disculpó, aunque la discusión fue inevitable...

Georgina Barbarossa, una de las participantes que también formó parte del difícil plato a pedido por los jurados Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis, advirtió que dicho espacio en el que deben cocinar es sumamente pequeño y los famosos se amontonan: "El abatidor es como Constitución a las 6 de la tarde. Una cosa, un movimiento...".

Recordando lo que ocurrió, Sol indicó: "Abrí el abatidor para sacar el tofi y empezar a armar la torta...". Y la sorpresa que se llevó desató un problema importante para la competencia: una buena parte de su plato quedó destruido debido a que la periodista O'Donnell apoyó encima una sartén.

El picante cruce entre Sol Pérez y María O'Donnell que terminó en escándalo en MasterChef Celebrity 2

Luego de darse cuenta de que su plato estaba estropeado, Sol Pérez comenzó a gritar: "¡No, chicos! ¿Quién apoyó esto arriba de mi torta? ¡Dale, Chicos!".

María O'Donnell: "¡Ay, fui yo Sol! Pensé que era..."

Sol Pérez: "Pero, ¡boluda! ¿Y ahora qué hago?"

María O'Donnell: "No lo vi, pensé que era un coso que no se hacía. Perdoname, no me di cuenta, pensé que era una asadera que le habían puesto algo arriba".

Sol Pérez: "No, me voy a poner a llorar. ¿Qué hago ahora con esto?"

María O'Donnell: "No tengo tanto, Sol, mirá lo que te saqué. No es que por esta cantidad que quedó en la base de mi sartén no vas a poder hacer tu torta".

Cuándo se graba y cuándo es la final de MasterChef Celebrity 2

Según confirmó el portal Primicias Ya, la gran final de MasterChef Celebrity tiene fecha. Mientras todavía resta definir quiénes competirán por alzarse con el trofeo y el abultado premio de la segunda temporada del certamen gastronómico más popular del país, se ratificó que este jueves se filmará la gala que determinará al nuevo campeón. En este momento los semifinalistas son solo 7 pero con el escándalo mediático que se generó la semana pasada, ya se puede descartar a uno de ellos: Alexander Caniggia.

Distintas fuentes afirmaron que el mediático quería que la producción le asegurara superar una eliminación, algo a lo que no accedieron. El mellizo de Charlotte se ausentó a la grabación de una gala de eliminación, por lo que desde el programa decidieron expulsarlo de la competencia. Vale aclarar que las grabaciones de todo el programa se fueron realizando con dos semanas de anticipación, por lo que su salida del ciclo se verá próximamente, aunque tanto él como desde su entorno no fueron claros públicamente sobre la renuncia que sacudió el final de MasterChef Celebrity.