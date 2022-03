Cinthia Fernández explotó contra Leo Alturria: "¿Por qué denigraste a Lizy Tagliani?"

Cinthia Fernández enfrentó a Leo Alturria, el ex de Lizy Tagliani, por haberla expuesto públicamente.

Lizy Tagliani y su expareja, Leo Alturria, están protagonizando un escándalo mediático tras su separación. Todo comenzó cuando salió a la luz que Leo le daba falsas esperanzas de recomponer su relación mientras, paralelamente, salía con una joven llamada Antonella. Inmediatamente, Alturria se ganó no solo el odio de los seguidores de la conductora sino también de los periodistas de espectáculos que trataron el tema, como Cinthia Fernández, panelista de Momento D (El Trece).

Desde el día uno, Lizy expresó su cariño y respeto hacia Leo e incluso lo protegió pidiéndoles a sus seguidores que no lo agredieran. En cambio, él la atacó y expuso varias intimidades de su relación. Lo mismo hizo con Antonella: cuando la joven salió a aclarar las cosas públicamente, la trató mal y le echó la culpa de toda la situación. Mientras Lizy y Antonella quedaron totalmente expuestas, Leo no se hizo cargo del tema e incluso esquivó varias entrevistas con periodistas. Cinthia no pudo soportar la indignación y, cuando tuvo la oportunidad, explotó contra el mediático.

“Ay, ¿conmigo no querés hablar? Porque hablás en todos lados… no te cuesta nada dar una nota. ¿Por qué no tomás un perfil bajo para no lastimar a Lizy? Vos y tu novia, tu amigovia o lo que sea, si respetás a esa persona”, lo enfrentó la panelista. En su defensa, el ex de Lizy dijo que siempre había mantenido “un perfil bajo” y Cinthia soltó una risa irónica. “No, bueno. Jajajaja, me río sola, perdón. ¿Y por qué publicás todo en Instagram, donde te ve todo el mundo haciéndola quedar mal o como que te metió los cuernos? ¿Por qué no la respetás?”, lo interrogó.

Alturria negó todas las acusaciones y se mostró desentendido. “No tenés necesidad de exponer eso en Instagram. Es una persona que hasta el día de hoy te declara su amor”, le repitió Fernández. El joven intentó devolverle el ataque y le dijo: “Me parece que estás buscando por otro lado, vos también tuviste relaciones complicadas y nadie te dice nada”.

Con absoluta calma, Cinthia le respondió: “Sí, ¿y qué? Me hago cargo de todo, te estoy pidiendo que des explicaciones. ¿Por qué la denigraste públicamente? Eso no es tener perfil bajo ni cuidar a una persona que hasta el día de hoy te declara su amor y su respeto”. “Ya que hablás de mí, hablo de vos”, agregó el ex de la conductora, y la panelista cerró la discusión con una pregunta que él siguió esquivando: “Yo no tengo problema que hablen de mí. El que tiene problema con que le digan cosas que no quiere escuchar sos vos. ¿A vos te parece que es respetuoso exponer así a una persona?”.

El desgarrador audio de Lizy Tagliani al enterarse del romance de Leo Alturria

Lizy se enteró que su ex estaba saliendo con otra persona de la peor manera para una figura pública: en vivo, mientras un movilero de Intrusos la estaba entrevistando a la salida de un teatro. Al recibir la noticia, se quebró en llanto y salió corriendo en plena nota. Más tarde, se supo que se angustió tanto que se descompensó en su casa y tuvo que llamar a un médico.

Mientras tanto, Leo le decía a Antonella que Lizy estaba desesperada por volver con él pero que él no quería saber más nada. Horas después, Tagliani contó que estaban a punto de reconciliarse y que incluso habían tenido una cena romántica días atrás. Cuando Alturria salió a dar declaraciones al respecto, no solo ni se hizo cargo de la situación sino que también le echó toda la culpa de todo a Antonella por haber salido a hablar a los medios.

La periodista Marcela Tauro compartió en Intrusos una nota de voz que Lizy le había mandado contándole todo. “Me cayó como una puñalada en el medio del corazón porque yo amo profundamente a Leo, lo amo con todo el alma. Amo a su familia, me siento parte de su familia, y además, hace un tiempito nos estamos hablando y viendo”, se la escucha decir en la nota de voz, entrecortada por su llanto.

“Antes de que se vaya a Córdoba hicimos una cenita en donde nos dijimos cosas muy lindas. Estábamos tratando de salir adelante por el amor que nos tenemos, sea cual sea el vínculo. Es alguien muy importante en mi vida. Yo me siento muy sola, entonces cuando me dijeron eso casi me muero”, agregó Tagliani. Y cerró pidiendo, una vez más, que dejaran de atacarlo: “Él tiene todo el derecho de hacer lo que quiera, de salir con quien quiera. No es algo que me pertenezca a mí. Yo cuando escucho que se dicen cosas feas de él es como si las dijeran de mí porque él es parte de mi vida. Estoy muy triste”.