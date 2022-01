Cinthia Fernández dobló la apuesta contra Matías Defederico: "Sigo recibiendo violencia"

Tras las explosivas acusaciones del exjugador profesional, la panelista de El Trece salió a responderle y amenazó con judicializar sus dichos.

La guerra mediática entre Cinthia Fernández y Matías Defederico sumó un nuevo episodio con la respuesta de la panelista al exjugador profesional. Invitada al programa de Nosotros a la mañana (por El Trece), la modelo aseguró que sigue "recibiendo violencia" por parte de su expareja y lo amenazó con judicializar sus dichos.

En el vivo de NAM, Cinthia Fernández se descargó: “Yo no le falté el respeto a nadie. Conté algo que me pasó, que fue verdad y que ya solucioné. Fue súper violento lo que dijo. Somos personas públicas y está en todo su derecho, y yo también, por eso le contesté”.

“Me puse seria para transitar todo lo que viví durante muchísimos años. Fue violento adjudicar la ruptura de una familia y hay cosas que no voy a responder. Lo más viable es transmitir todo a la Justicia”, continuó la modelo.

Por otra parte, aclaró los dicho de Defederico, quien reveló que la modelo le pegó a su madre de tal manera que la dejó hospitalizada: “Si yo supuestamente le pegué a mi mamá, como afirma, vamos a la Justicia y que ella declare. Si lo hubiera hecho, no importa que sea su hija, hubiera denunciado igual. Si yo supuestamente fui infiel, vamos a la Justicia, aunque eso no es un delito. Que presente todo”.

Indignada con el accionar de Matías Defederico, Cinthia insistió: “El mejor lugar para tratar todo es la Justicia, porque sino nadie me va a creer y en el medio sigo recibiendo violencia, y mis hijas en un futuro también. Los dos estamos dañando a las nenas”, reconoció.

“No le falté el respeto. Tengo un acuerdo para no hacerlo y así voy a seguir. Hay muchas mujeres en esta situación y lo mejor que se puede hacer es judicializarlo. En el futuro, a mis hijas les pediré perdón si algo les avergonzó, y él estimo que también, pero lo mejor es llevar todo al plano legal”, cerró, movilizada y dolida, Cinthia Fernández.

Defederico se descargó contra Cinthia Fernández

Luego de que su exesposa lo destrozara otra vez en LAM hacia finales de 2021, el exdeportista se cansó y contraatacó a través de varias historias en su cuenta oficial de Instagram (@mattdefederico): “No entiendo, aún ya pasado 4 años de separarme, la cizaña, el odio y el rencor que maneja CF contra mí, cuando nos separamos por los cuernos que ella me metió con su compañero ("Pasti", Franco Friguglietti) de obra en Stravaganza”.

“Realmente no puedo vivir en paz, no puede ser que se maneje con total impunidad en la TV una mujer así y pueda decir lo que se le cante. Realmente es un calvario mi vida todos los días de mi vida. No se lo deseo a ningún hombre ni a ninguna mujer”, aseguró.