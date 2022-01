El angustiante momento de Cinthia Fernández con sus hijas: "Me quiso arruinar la noche"

A penas comenzado el 2022, Cinthia Fernández vivió un terrible momento junto a sus hijas y su ex esposo, Matías Defederico. Angustiada, decidió compartirlo en sus redes sociales.

En 2022 trajo muchos proyectos, expectativas y desafíos nuevos para las personas, sin embargo, hay personas que no arrancaron el nuevo año de la mejor manera y eso le sucedió a Cinthia Fernández, quien hizo un fuerte descargo en sus redes sociales con el propósito de contar el terrible momento que atravesó en la noche del 31 de diciembre y madrugada del 1 de enero.

La velada empezó de forma tranquila para Cinthia, quien contó con el acompañamiento de su mamá y de su hija menor, Francesca, quien decidió quedarse con ella en lugar de ir a pasar las fiestas con su papá, Matías Defederico, como lo hicieron sus hermana Charis y Bella. Sin embargo, horas más tarde, Fernández encendería las alarmas sobre una situación en particular, de la cual luego dio mayores detalles. "¡Feliz año ma! Ella estuvo ayer hasta la madrugada por teléfono ayudando con una situación que me quiso arruinar la noche y no pudo", publicó la panelista en una historia de Instagram junto a una imagen de su progenitora, frente a esto, demostró que su año nuevo no había salido del todo bien.

A penas unas horas más tarde y ya más relajada, Cinthia Fernández publicó un sticker de preguntas en sus redes sociales y contestó algunas de las dudas de sus seguidores, entre ellas, qué había pasado en la noche del 31 y quién le había arruinado la noche. "La gente que pretende manejar alcoholizada, y la incomunicación con mis hijas. Se ve que ni en fin de año mi abogado tiene paz", comenzó por explicar la ex participante de Showmatch. Sin embargo, no conformes con esto, los internautas quisieron escarbar un poco más allá.

Luego de atar cabos, los seguidores de Cinthia se dieron cuenta de que efectivamente hablaba de una situación sucedida con Matías Defederico, el ex esposo de ella y papá de sus tres hijas, así es como otro seguidor le consultó a ella si no le molestaba que sus hijas pasaran tiempo con las amigas del ex futbolista, dado a que él había compartido la celebración de año nuevo con un grupo de amigos cercano a él y a su pareja. "¿Estas amigas? Sí, porque hay que manejar con alcohol o viste… Por suerte, fui a buscar a mis bebés después de estar incomunicada dos horas sin saber si se habían pegado un palo en la ruta y con un último mensaje de 'cuando termino, las llevo'", sentenció la bailarina, de esa manera reveló el angustiante comienzo de año que había tenido.

Sus mayores deseos y planes: qué se viene para Cinthia Fernández en el 2022

Luego de que se conociera el fin de LAM, ciclo televisivo del cual Cinthia era panelista, no se reveló ningún destino laboral para la artista dentro de la pantalla chica. Así fue como, en el marco del año nuevo, la bailarina expresó sus deseos para este año que acaba de empezar: "Tener trabajo y mucha salud. ¿Amores? para eso ya tengo el perfecto amor de mis tres bebés", expresó la panelista sobre la gran relación que las une a sus hijas.

Así mismo, Cinthia también detalló que ya sabe para qué lado irá su rumbo laboral en el año próximo, ya que aseguró que tiene confirmados proyectos en la radio y en política, pero no dio más detalles sobre el tema para no adelantarse a los sucesos.