El dramático fin de año de Cinthia Fernández por sus hijas: “¡Se pegaron un palo!”

Cinthia Fernández reveló el calvario que vivió en Año Nuevo por sus tres hijas, quienes pasaron la noche con su papá, la expareja de ella.

Cinthia Fernández pasó un Año Nuevo de terror. A pesar de que se reunió con sus amigos y tuvo una cena muy agradable, después de la medianoche surgió un tema con sus hijas que la dejó muy preocupada, al borde de un ataque de nervios. En diálogo con Nosotros a la mañana, detalló cómo fue esta situación.

Cinthia comparte tres hijas con su expareja, Matías Adrián Defederico: Charis y Bella, gemelas, y Francesca, la menor de todas. A pesar de sus intentos por mantener una relación sana de expareja por el bien de las nenas, la panelista asegura que hay muchos problemas de comunicación con él y que, por la forma que se manejó en esta situación, creería que es imposible poder mejorar las cosas. Matías casi se sube a un auto alcoholizado y en una noche de lluvia para llevar a sus hijas a casa.

Fernández pasó año nuevo con su hija menor y con sus amigos, quienes a su vez, son los padres de los amigos de sus hijas. En medio de la noche, le empezaron a llegar fotos y videos del exfutbolista con su actual pareja, amigos y las dos niñas. Allí se veía a Defederico tomando alcohol, cuando esa misma noche se suponía que tenía que llevarlas a la casa de la modelo en auto.

“Las gemelas la pasaron con el padre y la gente me empezaba a mandar: ‘¿Vos cómo permitís que tus hijas estén en ese ambiente?’. Y yo no entendía nada, porque aparte, a él lo tengo bloqueado”, explicó. “Cuando entro a ver era él con muchos vasos de alcohol, y el tema es que me tenía que traer a las nenas. Yo había arreglado después de las 12 que ellas vinieran acá”, comenzó.

“Y él me dijo: ‘Cuando termino voy’. Esto me lo dijo a la 1:57 AM. Pasaron dos horas, las nenas no llegaban y yo no quiero molestar con llamados, pero ya me estaba preocupando. Eran las 4 de la mañana, mis hijas no aparecían y me seguían llegando videos de todos chupados”, siguió Cinthia, y agregó que, encima de todo eso, ni él ni las nenas respondían sus llamados telefónicos.

“Me puso loca. Yo llamé al teléfono de mi hija, lo llamaba a él, no antendían. Entonces, ¿qué pensé yo? ‘¡Se pegaron un palo!’. Me empezó a temblar todo el cuerpo, estaba en un estado muy crítico, hasta que fui a la casa en donde estaban, que es la casa de una amiga de él”, prosiguió. Como no se acordaba la dirección exacta ni el barrio, fue de memoria a las 5 de la mañana, mientras llovía a cántaros. Finalmente, pudo contactarse con la dueña de la casa, una amiga en común entre ella y el padre de las niñas.

“Le escribí a esta mujer y le digo: ‘Traeme a las nenas a la entrada o tengo que llamar a la policía y no quiero exponerte a vos a una situación así’. Me la trajeron a la puerta y me fui con mis hijas. Pero pasé esas horas con mi mamá y con todos llamando, muy nerviosos. Me arruinó el fin de año”, cerró Cinthia, señalando que lo que más le molestó de esta situación fue que ninguna de las personas presentes le haya dicho a Matías que no debería haber tomado alcohol si iba a manejar.

Cinthia Fernández sobre el final de Los Ángeles de la Mañana (LAM)

El pasado 31 de diciembre, LAM, conducido por Ángel de Brito, llegó a su fin. Es por esto que todas las panelistas, Cinthia incluida, debieron buscar nuevos proyectos para este 2022. Al hablar en vivo sobre la noticia, ella se quebró y le agradeció a De Brito por el buen trato que recibió por parte de él y el resto de sus compañeras.

“Voy a llorar, voy a intentar no hacerlo. Quiero agradecer, ya se los dije cuando me tocó despedirme. Agradezco el grupo humano, este fenómeno no pasó nunca en la televisión, dejamos una huella por todos lados. Por eso nos quiere imitar, pero no les sale. Acá hay muchas y muy buenas profesionales que pasaron, pero yo me quedo con este grupo, disculpen, y a Lourdes (Sánchez) también la quiero mucho”, cerró, despidiéndose.