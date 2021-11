Chiche Gelblung destrozó a Mercedes Ninci en vivo: "No digas cualquier cosa"

El periodista le paró el carro a su colega por una información poco precisa y se generó un fuerte cruce.

Chiche Gelblung ubicó a Mercedes Ninci en pleno vivo de Polémica en el Bar, cuando la periodista ofreció una información no chequeada ante las cámaras. Una de las características de la personalidad del ex conductor de 70.20.10 es el enojo fácil y esta vez lo demostró al aire.

La doctora Marta Cohen se explayó sobre el avance del coronavirus en Europa, en una entrevista en el ciclo conducido por Mariano Iúdica. “Estamos viendo la película tres meses antes”, advirtió el presentador y añadió: "La importancia de que se aplique la tercera dosis de la vacuna para evitar un rebrote". "En Europa no hay tanto apetito por la tercera dosis, que debe darse a los seis meses de la segunda dosis”, respondió la médica.

“Lo que pasa ahora en Argentina, que hay pocos casos positivos de covid, es lo que pasaba acá en la primavera y el verano de Europa. Entonces, aprendan lo que se hizo mal en Europa, que nos relajamos demasiado”, siguió la doctora y cerró: “No es que hay que cerrar todo, no se puede cerrar todo: tenemos que seguir yendo de vacaciones, tenemos que seguir trabajando, pero hay que acatarse a vivir el mundo con una ‘nueva normalidad'”.

La acotación de Mercedes Ninci y la furiosa respuesta de Chiche Gelblung

Por su parte, Mercedes Ninci hizo alusión a cuánto habría bajado, según ella, el uso de barbijo en la vía pública: "En Argentina ya nadie usa el barbijo, nadie le da bolilla a nada, porque ha venido la orden desde el gobierno”. “No, es mentira eso. Se usa barbijo. No jodan, chicos. Salgan a la calle. ¡La gente usa barbijo! No digas cualquier cosa, la gente se cuida más de lo que dice la política”, respondió Gelblung y la periodista retrucó: “No. No hay obligatoriedad de usar barbijo”.

Acto seguido, Ninci quiso cambiar de tema y le preguntó a la doctora por la posibilidad de volver a cerrar las escuelas. "¿Me dejan hacer una pregunta? ¿Vos creés que a este ritmo, como viene la Argentina, se pueden volver a cerrar las aulas el año que viene?", lanzó. “Ojalá que no se interrumpan las clases, porque el peor error del año pasado fue el cierre de las escuelas: los chicos pobres perdieron muchísima escolaridad, otros chicos que dejaron de ir a la escuela y no van a volver, hay hogares donde hay violencia doméstica y la escuela es el lugar para protegerlos”, respondió la académica.