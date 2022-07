Chiche Gelblung confesó su experiencia con las drogas: "Los caretas nunca conocieron"

Chiche Gelblung decidió hablar de un costado oculto en su vida. El periodista y su pasado con las drogas.

Chiche Gelblung contó su experiencia con las drogas. El periodista abrió su corazón y reveló un costado oculto de su vida en charla con Gastón Pauls, mediante su programa Seres libres que conduce en Crónica TV.

Iniciando la conversación, Chiche Gelblung le agradeció al actor por llevar adelante este ciclo televisivo: “Porque estás haciendo una tarea muy importante, que es mostrar la otra cara del placer. Estás mostrando la verdadera cara. Para los caretas que nunca conocieron lo que pasa en el mundo de la recuperación no es nada. Pero yo lo conozco, lo viví. Se cuáles son los dramas. Es importante ayudarlos. Ellos valoran mucho a los que se recuperan y a los nunca cayeron en eso”.

Tras los agradecimientos a Gastón Pauls, Chiche Gelblung hizo hincapié en su historia con las drogas: "Mis experiencias con las drogas fueron ridículas. La primera vez que fumé marihuana fue para el Mundial del 66, en Londres, en un cocktail en la embajada Argentina. Yo era bastante purrete, era muy chico. Probé y me acuerdo de haber dado dos pitadas y después no sé qué pasó. Te juro. No sé si pasó una hora, dos minutos, diez minutos y me desperté mirando fijo un reloj. Juré nunca más hacerlo”.

“Alcohol yo nunca tomé, pero con cocaína me podría haber pasado. Yo transitaba mucho la noche y es muy común. La cocaína vino de arriba para abajo. Ibas a cocktails muy ‘paquetes’ y en la mesa hay cocaína. No era una cosa oscura. A mí nunca me tentó. La única vez que probé cocaína fue en el departamento de policía, habían hecho un secuestro y me invitaron a verlo porque era periodista. Me puse cocaína en el labio y se me durmió, se me cayó la boca porque era pura, pura”, cerró Chiche Gelblung, revelando su única experiencia con la cocaína.

Chiche Gelblung rechazó a El Trece y contó el motivo

Chiche Gelblung contó en una entrevista con LAM (América TV) que recientemente rechazó a El Trece, desde donde le ofrecieron formar parte de una de las grandes apuestas del año para la señal. "No me interesa, ni por la oferta económica", se sinceró el histórico conductor. Pía Shaw reveló cuál fue era la cifra que le ofrecieron a Chiche para sumarse al canal del Grupo Clarín.

Con una extensa trayectoria en su haber, Chiche Gelblung es uno de los periodistas más polémicos del país. Dentro de sus segmentos más recordados sin dudas está su Máquina de la Mentira, con la que interrogó a las más diversas figuras de la farándula argentina. Y esa faceta suya quisieron aprovechar en El Trece pero el conductor se negó a hacerlo y reveló los motivos en diálogo con LAM.

"Hubo un intento, tuvieron un interés pero no nos pusimos de acuerdo", contó Chiche cuando un cronista del ciclo de América le preguntó por el ofrecimiento que le llegó desde El hotel de los famosos para que interrogara a los participantes del reality. El longevo periodista fue lapidario respecto a los motivos de su rechazo: "No me interesa, ni por la oferta económica".