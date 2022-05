Celeste Cid habló de sus adicciones: "Mucho dolor"

La actriz Celeste Cid habló de su pasado luchando contra las adicciones y llevó un mensaje esperanzador en medio de la internación de Chano Charpentier, su expareja.

Celeste Cid recordó su triste período luchando contra las adicciones y dejó un reflexivo mensaje en medio de la internación de Chano Charpentier, su expareja, un tema de agenda pública que reavivó el debate sobre la importancia de tener una Ley de Salud Mental.

Todo comenzó cuando una notera de Socios del Espectáculo (El Trece) le preguntó a Celeste sobre recientes declaraciones en las que afirmó que "si se quiere, se puede salir de situaciones complicadas". Decidida, la actriz reafirmó lo dicho y sumó: "Sí, para mí realmente es así. Creo que todos tenemos un poder, o una fuerza, muy grande. Y está bueno saber que uno tiene eso y que puede recurrir ahí”.

“A veces, lo que no hay son herramientas accesibles para llegar a ese lugar. Por eso, ahora que se está poniendo un poco sobre la mesa el tema de la salud mental, que me parece muy necesario. Sobre todo, para plantear de qué manera", señaló Celeste, quien se rehabilitó hace once años en la Clínica Avril.

Sobre la importancia de tener una Ley de Salud Mental precisó: "Yo cuando tuve mi problema de salud, que por suerte duró un año… las familias no saben a dónde acudir. Que haya un sistema que acerque elementos es necesario. Y creo que es inminente, porque se está pidiendo hace un montón. Estas cosas tienen algo de luz, porque yo digo 'ojalá vengan a acomodar algo también'. Detrás de estas historias hay mucho dolor en las familias".

El mensaje de Celeste Cid para Chano

Por último, y reservándose su derecho a no nombrarlo, la actriz de telenovelas, cine y videoclips hizo alusión a la situación compleja que atraviesa el cantante Chano Moreno Charpentier: "No quiero hablar de casos concretos, porque quiero ser respetuosa, pero ojalá que en breve pueda salir".

Cabe destacar que Chano Charpentier fue internado de urgencia en el Sanatorio Otamendi, ya que sufrió una desestabilización por su adicción al alcohol y a las drogas. Su estado de salud es nuevamente preocupante ante una posible nueva recaída. El cantante se encuentra en terapia intensiva en el mencionado lugar donde fue operado el año pasado luego de un brote en el que recibió un disparo de la policía.