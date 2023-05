Cecilia Bolocco tuvo un romance con un reconocido actor de El Trece

Un periodista chileno fue entrevistado en Intrusos e hizo una impactante revelación. El romance ocurrió luego de separarse de Carlos Menem.

El anuncio de la serie de Carlos Menem desató una ola de polémicas. Primero fue Luisa Albinoni, quien contó detalles de a relación que tuvo con el riojano, y ahora surgió una denuncia por supuesto plagio en la producción de Amazon Prime Video. Intrusos convocó a un periodista chileno para hablar de ese tema, pero al pasar hizo una impactante revelación sobre Cecilia Bolocco, la última esposa del expresidente.

El flechazo entre la exMiss Universo se dio en 1999, cuando ella entrevisto a el entonces mandatario de Argentina. Se casaron en 2001, dos años mas tarde se convirtieron en padres de Máximo Menem Bolocco y en 2007 comenzaron los trámites de divorcio. Mario Solis, reportero trasandino, visitó el estudio del programa conducido por Flor de la V y puso en duda esa relación: “No me quedó claro si Cecilia Bolocco se enamoró realmente”.

Cecilia Bolocco y Benjamín Vicuña tuvieron un romance

Pero una frase del periodista captó la atención de todos y cambiaron el foco de la entrevista. “Dentro de su historia pública, porque hubo otras relaciones que no trascendieron como la que tuvo con Benjamín Vicuña”, soltó y revolucionó a los integrantes de Intrusos. “Vicuña no deja títere con cabeza”, bromeó Florencia

"En los años 2000 una información que maneja gran parte de la prensa chilena, es que en una gira de Teletón -un evento benéfico televisivo-, hubo un romance de un par de noches, entre Cecilia Bolocco y Benjamín Vicuña", reveló Solís ante las preguntas de los panelista. Sorprendido por el impacto que generó, pasó a explicar por qué la información no llegó a los medios argentinos.

"Cecilia siempre busca que se haga público cuando hay una relación con una figura de poder. Por ejemplo, la relación que tiene ahora con Pepo Daire, un empresario importante. Previo a su relación con Carlos Menem, tuvo un affaire con Alberto Fujimori que también trascendió", expuso. "Curiosamente, estas relaciones que no se vinculan con personas de poder, con figuras que no tienen un peso político o empresarial, no trascienden a los medios de comunicación y no se publican. Y por eso en Chile, no le dan mayor difusión", añadió.

"Algo que no se le perdona es cuando recibe el cetro de Miss Universo, ella desecha al novio que era de clase media", indicó. Además, recordó que la exmodelo rechazó las protestas sociales durante la dictadura de Augusto Pinochet.