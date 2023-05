Luisa Albinoni reveló detalles de su historia con Menem: "Ya estaba separado"

Luisa Albinoni recordó su vínculo con Carlos Menem y se deshizo en halagos para el fallecido expresidente.

A raíz del anuncio de ¡Síganme!, la próxima serie de Amazon Prime sobre la vida de Carlos Menem, Luisa Albinoni se sinceró y reveló el costado más íntimo de su relación con el fallecido expresidente de Argentina. "Era muy sexy", afirmó.

El testimonio de la exvedette se dio en Desayuno americano (América TV), magazine que tiene a Luisa como cocinera, cuando anunciaron el nuevo proyecto dirigido por Ariel Winograd que contaría con Leonardo Sbaraglia en el personaje del riojano que fue dos veces mandatario en Argentina. Luego de dar la noticia, Pamela David y su equipo le pidió a Albinoni que comentara intimidades de su vínculo con Menem: "Fue una historia de amor y amistad, de amistad más que nada. Fue una gran persona, tengo un gran recuerdo de él, fuimos y vinimos. Lo conocí hace muchísimos años: la primera vez que lo vi fue en un local de comidas árabes muy conocido, que frecuentábamos con Porcel (Jorge) y Gerardo (Sofovich) y nos encontrábamos ahí con toda su familia. Eso fue en los '80, linda época. Menem era muy amigo de Gerardo y de 'El Gordo' (Porcel)".

"Siempre hubo una atracción entre los dos. Más que nada hablábamos de política, discrepábamos bastante y discutíamos. Me conocía porque mi papá era sindicalista radical y era muy conocido. (...) Menem era muy caballero, muy seductor. Tenía mucho carisma, era muy sexy (...) Yo lo visitaba cuando estaba en la quinta de Gostanián, donde estaba detenido y ya estaba separado de Bolocco (Cecilia)", agregó la exparticipante de MasterChef Celebrity 3.

Luisa Albinoni reveló si tuvo sexo con Menem: "Me costó"

También, remarcó que Menem "te halagaba constantemente, te compraba" pero que dichas características eran patrones que repetía con todas las mujeres que conocía y le parecían atractivas. Por último, cuando en el panel le consultaron si tuvo relaciones sexuales con Menem, la exvedette se mostró categórica al responder: "No hubo sexo. (...) No pasó nada por mí, desde que no la pasé bien con Porcel me juré no volver a tener una relación con alguien así, tan conflictivo. Me costó porque era muy seductor, pero teníamos una gran amistad. Pasábamos las tardes en esa quinta, tomando el té de la mano"