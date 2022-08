Catherine Fulop y una tremenda confesión sobre Gabriela Sabatini: "Distante"

La reconocida actriz y conductora habló tras los fuertes rumores que la enfrentaron a su cuñada y contó la verdad sobre el vínculo que mantienen.

Catherine Fulop rompió el silencio y se refirió al escándalo familiar en que el que estuvo involucrada con su cuñada, Gabriela Sabatini. Hace algunos meses atrás, la actriz dejó de seguir a la tenista en redes sociales y generó gran polémica sobre el tema, pero ahora explicó con lujo de detalles cómo es su verdadero vínculo con la hermana de "Ova" Sabatini.

Aunque en su momento Fulop se encargó de negar todo tipo de rumores, este martes 23 de agosto bridó una entrevista con LAM y confesó que, actualmente, su vínculo con Gabriela es "más distante". "Mira, la verdad no sé de dónde salieron los rumores. Gaby es lo más. Super bella, siempre fue una cuñada amorosa, atenta a nosotros. Pero ella siempre llevó su vida personal y su vida profesional como muy apartadas", empezó por analizar la exparticipante de MasterChef Celebrity.

Luego, decidió hablar sobre los inicios de los rumores y explicó: "Ella estuvo haciendo un doble jugando al tenis. La verdad que yo estuve tan ocupada que ni Ova ni yo sabíamos, porque ella vive afuera". Sin embargo, rápidamente quiso justificarse. "Pero nuestra relación nunca pasó por las redes sociales, de hecho yo la había dejado de seguir y no me di cuenta", enfatizó Fulop.

En ese sentido, Fulop analizó: "Ella nunca compartió nada de su familia y eso no quiere decir que uno está mal ni mal, ni peor. Siempre tuvimos una relación bien tranqui, no sé qué los sorprende". Por último, la mamá de Oriana Sabatini terminó el tema al confesar que su relación con la tenista hoy es bastante diferente. "Y ahora que no tiene la obligación de venir a ver a su mamá, la relación es más distante, por mensajito", reconoció.

La dura experiencia de Cathy Fulop en MasterChef Celebrity: "No lo puedo negar"

Catherine Fulop se sinceró sobre los duros meses que vivió durante su participación en MasterChef Celebrity (Telefe). A pesar de que le llegaron muchos comentarios televidentes acusándola de estar acomodada en el programa y de recibir un trato especial, Fulop aseguró que no fue así e incluso reconoció que vivió momentos terribles.

Esta no es la primera vez que un exconcursante de MasterChef Celebrity reconoce públicamente lo difícil que es participar del reality de cocina. Cuando la diva fue consultada al respecto durante una entrevista con Intrusos (América), confesó que fueron meses muy difíciles para su salud mental.

"Es durísimo estar en un reality y sobre todo en una disciplina que no es la tuya. Me tocó un grupo humano maravilloso y creo que eso fue lo mejor de todo. Pero pasé mucho estrés y no lo puedo negar", reveló Cathy.

"Después leía las redes y decían: 'Que se vaya, esa está acomodada'. Yo decía: '¡Ojalá, ojalá estuviera acomodada! ¿O te creés que estaría transpirando?'", agregó. Fulop también destacó que durante su participación en el certamen "estaba obsesionada" con la cocina y que incluso "dormía y soñaba con recetas". "Me vino una alergia, un estrés... Fue horrible", enfatizó.