Catherine Fulop sacó a la luz un drama personal que la agobió en los últimos días: "Me estaban extorsionando"

Los seguidores de Catherine Fulop se mostraron preocupados por su estado de ánimo y la venezolana usó sus redes sociales para aclarar cómo se siente.

Como los seguidores de Catherine Fulop mostraron mucha preocupación en redes sociales tras ver las últimas emisiones de MasterChef Celebrity 3, la venezolana decidió salir a aclarar cómo se siente en sus redes sociales y sorprendió con una confesión. "Manejaba un nivel de estrés importante", reconoció la actriz en un extenso descargo en sus redes sociales con el que buscó traer tranquilidad entre sus fanáticos.

El programa del lunes de MasterChef Celebrity mostró a una Catherine Fulop algo decaída anímicamente, lo que sorprendió a todos ya que se trata de una famosa muy activa y a la que siempre se ve con una sonrisa en el rostro. Para traer tranquilidad entre sus seguidores, la venezolana hizo un extenso descargo en su cuenta de Instagram, en donde explicó por qué se la vio con poco ánimo.

"Quería contarles que la grabación de ayer de #MASTERCHEF fue justo antes de navidad, tenemos algunos episodios adelantados, (no es en vivo) son fechas sensibles sobre todo si perdimos un ser querido", comenzó explicando de forma sencilla Fulop. En ese sentido, una de las participantes más queridas de la presente temporada del popular certamen gastronómico agregó: "Además me habían hackeado mis redes sociales y me estaban extorsionando, esos días manejaba un nivel de estrés importante y creo que puede pasar que no siempre estemos pum para arriba".

"A eso sumarle los seres querido que no pueden estar con nosotros por la distancia ( mi mamá esta en Venezuela) y ese fin de semana me había quemado la mano para completar el cuadro", insistió Catherine Fulop en el mismo posteo de Instagram, donde también compartió una serie de imágenes en las que se la ve sonriente, y otra foto mostrando la ampolla que se le formó por la quemadura. Además de asegurar que se encuentra "super bien", la actriz agradeció a sus seguidores tanto por su preocupación como por los cariñosos mensajes que le enviaron.

Un tercer participante volvió a MasterChef Celebrity

"Van a poder tener una oportunidad más para volver a estas cocinas. Vamos a hacer otra competencia llamada MasterChef a la carta, donde solamente uno de ustedes va a poder reincorporarse", anunció Dalmau luego de que Juariu y Denise Dumas regresaran al certamen. Inmediatamente después de que finalizara la emisión del domingo del reality, se estrenó este episodio por Pluto TV, en donde anunciaron que el elegido para retomar la competencia se reincorporaría al día siguiente directamente ya dentro de la competencia.

Es así como este lunes, las puertas de "las cocinas más famosas del mundo" se abrieron y junto a los participantes que nunca habían dejado la competencia, apareció "La Tigresa" Acuña, la participante que había logrado conquistar a Dolly Irigoyen en la competencia paralela que conduce Gastón Dalmau y se había convertido en la tercera participante en retomar la competencia. Esta es la primera vez que solo mujeres tienen la oportunidad de retomar MasterChef Celebrity luego de haber dado tanta batalla.