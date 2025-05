Carna habló del drama que vivió en su infancia y contó lo peor: "Sufrí muchísimo"

Carna habló del drama que vivió en su infancia y contó lo peor.

Carna Crivelli está atravesando un gran presente laboral como actor en la comedia musical Mamma Mía!, donde despliega una faceta actoral más allá de su eterno rol como humorista de Tinelli en VideoMatch. En medio del reconocimiento, el actor visitó el programa de Juana Viale y reveló que atravesó un duro padecimiento en su infancia.

La revelación de Carna fue en el marco de Almorzando con Juana (El Trece) cuando la mesa habló sobre obras que ayudan a concientizar públicos sobre temas de interés de género y salud. "Me metí un poco con el tema de la dislexia con la obra Lexi, que tuvo muchos premios, y los que tenemos dislexia nos veíamos reflejados en lo que estaba pasando. Yo descubrí mi dislexia por mi hijo. Sufrí muchísimo", afirmó Carna ante la nieta de Mirtha Legrand y el resto de los invitados. "Lo que pasé fue horrible", agregó.

Además, Carna sostuvo que para cuando transitaba su infancia en su casa no se hablaba de dislexia y no había información al respecto así que recibía destrato por su condición: "En mi caso era 'el vago'". La dislexia puede afectar a las personas durante toda su vida y es un trastorno del aprendizaje de la escritura y la lectura. En Argentina existe la Ley 27.306 que garantiza el derecho a la educación de personas menores y adultas que tienen Dificultades Específicas de Aprendizaje (DEA).

Carna reivindicó a VideoMatch y cargó contra los streamers: "No les dicen nada"

Carna fue uno de los históricos humoristas que tuvo VideoMatch, el icónico programa que condujo Marcelo Tinelli durante décadas. Y tras años de silencio, Jorge Crivelli (NdeR: su nombre real) decidió contar lo que vivió con el conductor: "Fuimos muy completos".

“Nosotros bailábamos, cantábamos, hacíamos humor, escribíamos, improvisábamos en vivo con Marcelo. Fuimos muy completos en un montón de cosas. Pablo Granados tiene una voz única, Flavio 'Hijitus' Gastaldi es un gran músico... Las bailarinas que trabajaban con nosotros han sido nuestras coachs en diferentes musicales que hemos hecho, como Cantando bajo la lluvia, las parodias de los Backstreet Boys, Los tangueros, Los topus 4...”, aseguró Carna, en diálogo con Clarín.

Resaltando la labor que tuvieron en VideoMatch, y contra quienes minimizan lo hecho durante años, Carna agregó: "Teníamos que tener una idea mínima de baile y canto. No servía que cantáramos desafinados. Leíamos Clarín a la mañana, y en base a eso escribíamos lo que iba a la noche. Y esas noticias eran cantadas”.

"Hoy por hoy hay muchos jueces que te miden con varas diferentes. Los que están en streaming pueden decir cualquier barbaridad y a ellos no les dicen nada. Después esa misma cofradía es la que sale con otra túnica, y empieza a juzgar por ejemplo a Olmedo, a quien ni conocieron, o lo que hacíamos en Videomatch...", lanzó Carna, molesto con la "doble vara" a la que hace alusión.

"Pensá que a nosotros la gente nos agradecía por la calle, porque estaban pasando un momento malo de su vida, de salud o económico. Nos decían que el bálsamo éramos nosotros. Y por eso nunca me banqué que nos dijeran que lo que hacíamos eran boludeces. Ha venido alguno a bardearme y yo le preguntaba a qué se dedicaba. 'Exportador de soja', me decía, Y yo: '¿Así que vos hacés esa pelotudéz?'. Todos nos minimizaban y yo empecé a minimizar también al que no valoraba nuestro trabajo", analizó Jorge Crivelli.