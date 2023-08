Carmen Barbieri reveló el trapo sucio menos pensado de Andrés Nara: "La última vez"

La conductora soltó un fuerte descargo contra el papá de las hermanas Wanda y Zaira Nara y su pareja, Alicia Barbasola, y no dudó en ventilar un fuerte dato para contextualizar su furia.

La conductora Carmen Barbieri no mostró piedad con Andrés Nara y Alicia Barbasola, su pareja, y al aire de su magazine diario explotó de furia ventilando una fuerte intimidad que los involucra. "Es la última vez", advirtió la mamá de Fede Bal, enojada con el accionar del padre de las hermanas Wanda y Zaira Nara.

En Mañanísima (Ciudad Magazine) Carmen Barbieri hizo pública su bronca con el papá de Wanda Nara y no se anduvo con rodeos al explicar la razón detrás de su fuerte mensaje: “Lástima que nosotros no podemos hablar con el padre de Wanda, que hace diez días que lo estamos buscando y nos dio su palabra que venía hoy, pero ahora mandó decir que no viene. Les pido que no lo llamen más chicos, por favor, ni a Alicia Barbasola ni al señor. No me interesan”.

“Nara dijo que venía hoy, corrimos invitados. Y de verdad, no es que le íbamos a dar todo el programa, pero sí una gran parte. Pero no para que hablen de Wanda, sino del Bailando, de su entrenamiento, de su amor ¡Y nos dejó re colgados! ¡No se hace eso!", siguó la capocómica que viene con días intensos tras su cruce con la panelista Estefi Berardi y la invasión de ratas en su casa.

Por último, la actriz hizo una picante advertencia a cámara anunciando su ruptura de interés en los mediáticos que participarán en la esperada vuelta de la competencia de baile de Marcelo Tinelli: "Es la segunda vez que lo hace y no va a haber tercera porque si lo invitan, de verdad, yo me voy del programa ¡Ni lo voy a nombrar nunca más, es la última vez que lo hago!”.

Wanda Nara confirmó lo peor de su enfermedad con un doloroso testimonio: "Me voy a morir y no me lo dicen"

Wanda Nara reveló detalles sobre la enfermedad que le diagnosticaron, tras varias semanas internada y con una batería de estudios realizados con diferentes médicos. La conductora rompió el silencio en diálogo con Ángel de Brito, conductor de LAM (América TV), a quien autorizó para que leyera la conversación al aire. En aquel chat, contó cómo fue el dramático momento que vivió cuando los médicos le confirmaron su diagnóstico, en medio de los rumores que surgieron sobre su estado de salud.

“Me confirmó la enfermedad que está atravesando con nombre y apellido. Está focalizada en su salud y en su tratamiento y en que todos están en shock", comenzó De Brito. Y agregó que si bien Wanda le precisó cuál es su diagnóstico, no iba a revelarlo hasta que la empresaria rompiera el silencio. Sin embargo, leyó la conversación privada que mantuvieron por WhatsApp, en la que detalla cómo se enteró sobre su enfermedad.

"Yo estoy bien, en shock, asimilando. Cuando pueda entender yo, quizá pueda contarlo públicamente", leyó el conductor. Además, agregó que Wanda ya inició el tratamiento y que lo continuará en Argentina, ya que "está muy conforme sobre cómo la trataron en la segunda institución (Fundaleu), que fue donde se confirmó la situación de salud que está atravesando". En este sentido, Nara confesó que estos rumores la afectaron profundamente, ya que no tenía idea de qué estaba pasando en su cuerpo. “Moví cielo y tierra para que me lo dijeran a mí. En un primer momento, entraban las enfermeras llorando y me abrazaban. Y yo le decía a Mauro: ‘Me voy a morir y no me lo dicen’”, leyó el conductor.