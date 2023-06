La fuerte acusación que persigue a Ángel De Brito: "En la vida"

El reconocido periodista se colocó el foco mediático tras recibir un "escrache" por parte de una reconocida figura del espectáculo.

En medio del éxito de LAM y de su próximo debut como jurado del Bailando 2023, Ángel De Brito recibió una fuerte acusación que lo colocó en el foco mediático. Precisamente, el reconocido periodista de espectáculos protagoniza un fuerte escandalo con una de sus futuras compañeras de trabajo.

A tan solo semanas del regreso del famoso formato de baile a la pantalla de América TV, De Brito empezó a realizar entrevistas en vivo en LAM con algunos de los participantes confirmados para el ciclo. Sin embargo, parece que la producción no llegó a organizarse con los tiempos y una de las notas pautadas quedó sin realizar. Por este motivo, la involucrada decidió hacer un fuerte descargo al respecto en sus redes sociales.

Se trata de Coki Ramírez, la conocida bailarina y humorista cordobesa que participó en varias ediciones del Bailando y volverá a las pistas este año. Al parecer, ella tenía un móvil pautado con el ciclo de espectáculos, pero finalmente no salió al aire y decidió "escrachar" a Ángel y la producción por la mala organización. "Gracias LAM. Total uno está al pedo en la vida", escribió Ramírez como descripción del video que subió a Instagram.

A través de sus historias, la cordobesa lanzó: "Bueno amores... Gracias LAM por dejarme plantada en el móvil". Luego, sentenció: "Re triste porque uno le pone todo el esfuerzo, el sacrificio, laburé todo el día, todavía no volví a mi casa y acá estamos con los genios de los chicos. El móvil no sale, ¿por qué será? No lo sabemos". Por su parte, De Brito todavía no le contestó.

Ángel de Brito destapó la interna de América y destrozó una idea de Tinelli

Ángel de Brito habló sin tapujos sobre una reciente apuesta televisiva de Marcelo Tinelli y fue lapidario con el gerente de programación de América TV. El conductor de LAM se pronunció en sus redes sociales ante un estreno en el canal al que pertenece e hizo fulminantes críticas al respecto.

"¿Qué pensás del programa Polémica en el Bar y de la conductora?", escribió uno de los seguidores de Ángel de Brito en medio de una sesión de preguntas y respuestas. El periodista de espectáculos respondió sin tapujos a la inquietud de su fan y no escatimó en críticas hacia el equipo de la nueva versión del ciclo fundado por Gerardo Sofovich: "Lo que más me gustó es la escenografía".

De Brito también cuestionó el rol de Marcela Tinayre en el programa y dio a entender que considera que no sabe llevar adelante un programa de debates como es Polémica en el Bar. "Hay que mezclar y dar de nuevo, está todo muy desordenado", sentenció el presentador de televisión que será jurado en la nueva versión de Bailando por un sueño.

La elección de Tinayre como conductora del ciclo fue una de las nuevas propuestas que acercó Marcelo Tinelli, quien es desde hace algunos meses el gerente creativo de América TV y que además estará al frente de una nueva edición del Bailando. Por lo tanto, la crítica de De Brito se toma como un palito a las decisiones de Tinelli, con quien, sin embargo, suele tener buen trato y hasta ha sido invitado a LAM. En tanto, siguen las internas en el canal por el arribo del líder de LaFlia y sus cambios.